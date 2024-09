Bivši vatreni o Jakirevićevoj smjeni: 'Stranac nikako, ali ne znam tko može od Jakirovića'

Dinamo je u Munchenu doživio debakl od Bayerna od 9-2. Taj debakl bio je uzrok otkaza Sergeju Jakiroviću što je jedna od najčešćih tema u Hrvatskoj. Izjavu vezanu uz Jakirovića dao je i trener Karlovca Igor Pamić: "Moram biti iskren i priznati da mi nikada nije drago kada je neki moj kolega smijenjen. To znači da nešto nije bilo dobro. Je li to igra, rezultat ili odnos, sada nije bitno. Rekao bih da je to jedan sastavni dio nogometnog života, iako moram napomenuti da mi to nije u redu. Poraz od 9-2 nije lijep, ali osobno smatram da smjena nije bila potrebna u ovom trenutku”.

Potom je nastavio: “Ako ćemo strogo nogometno, prošle sezone Jakirović je došao u vrlo nezgodnom trenutku. Ne za Dinamo, nego za njega. Dinamo nije blistao u zadnjim utakmicama, ali pogledajmo što je Jakirović napravio. Osvojio je prvenstvo i Kup te je otišao daleko u Europi. Iako je bilo na knap, uzeo je ta dva trofeja jer svi kažu da je rezultat najbitniji. U jednoj takvoj situaciji bilo je bitno da se izvuče maksimum iz momčadi i da se napravi rezultat. Ove sezone ostvario je glavni i najvažniji cilj. To je ulazak u Ligu prvaka, čime je donio puno toga dobrog. Po meni, nakon ovog zadnjeg nastupa nije bilo nikakvog razloga za smjenu".

S obzirom na ostvarene rezultate, može se reći da mu je mandat od godine dana na klupi Dinama potrajao vrlo kratko premda je u HNL-u tako nešto normalna pojava: “Zaista je bilo turbulentno. Sjetimo se skupštine i u kakvom ambijentu su živjeli igrači te trener. Uz to, trebalo je napraviti rezultat i to je bio strahovito bitan trenutak za klub. Smatram da je napravio čudesan rezultat jer je stvarno bilo teško raditi. Nije mu bilo lako, ali posao je odradio na vrhunski način. Napravio je sve što je mogao, čak više od očekivanog. Osobno bih volio čuti zašto je smijenjen.”

Pomoćni trener Sandro Perković privremeno mijenja Jakirovića: “Tu nema prevelike filozofije jer svi klubovi rado reagiraju na taj način, odnosno da prvi pomoćni trener vodi sljedeću utakmicu. Vremena je malo i vjerojatno se nije računalo na ovakav debakl u Münchenu, što je dovelo do nagle smjene. Jakirović je već 20 puta bio smijenjen tijekom sezone. To nije dobro i stalno su bile informacije o smjeni te hoće li preživjeti ili ne. Nije lako raditi u takvom ambijentu, ali on je sve to preživio. Normalno je da Dinamo nije bio spreman odmah staviti novog trenera.”

Nenad Bjelica je najveći favorit za povratak u Dinamo, neki od kandidata su i Damir Krznar, Željko Sopić, Igor Jovičević, donedavno Niko Kovač, a spominju se i strani treneri: “Stranac nikako. Ne samo zato što je slaba komunikacija i drugačiji mentalitet, nego zato što Hrvatska ima strašno dobre trenere. To smo već potvrdili tako da nema potrebe za strancem. Od ovoga što ste nabrojali morat ćete pitati nekog drugog. Mogu samo reći da nemamo što pričati jer ne znamo tko će biti novi trener. Tko god dođe, bit će strahovito teško. Ne znam tko bi mogao nešto bolje i ekstra napraviti u odnosu na Jakirovića. Da sam u upravi kluba, rekao bi vam tko je moj favorit. Što god ovako kažem je glupo. Klub će odlučiti po svom nahođenju i za onoga tko je najbolji. Onaj najbolji možda ne prihvati da bude trener. To je vrlo teška odluka te nimalo jednostavna i lagana”, zaključio je Pamić.

