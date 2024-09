Sportski direktor Dinama pojasnio odluku oko Jakirovića: Ako nađemo skupljeg trenera, platit ćemo ga!

Poraz u Münchenu (9:2) mora biti davna prošlost, već u subotu za aktualnog hrvatskog prvaka na rasporedu je nova utakmica. Dinamo gostuje kod Slaven Belupa, trenutno posljednjeplasirane momčadi na ljestvici HNL-a. Čini se sve skupa kao idealan trenutak za povratak pobjedama nakon tri uzastopne utakmice bez slavlja, ali sada u Maksimiru pušu i na hladno. Sergej Jakirović je smijenjen, klupu će privremeno preuzeti Sandro Perković, ali u kancelarijama se već naveliko radi na novom imenu.

U Dinamu se nisu službeno oglašavali nakon potvrde o prekidu suradnje s trenerom Jakirovićem. To će danas učiniti sportski direktor Marko Marić, koji će se predstavnicima medija obratiti od 12 sati. Marić u suradnji s predsjednikom Velimirom Zajecom radi na pronalaženju trenera, a u svemu tome neće žuriti. Perkoviću će sljedeći tjedan gotovo sasvim sigurno biti do kraja radni u novoj funkciji. Nakon Slaven Belupa slijedi kup-ogled s Banjolama, a onda i domaći dvoboj s Lokomotivom. Za pretpostaviti je da će novi trener Dinamo preuzeti s krajem rujna, točnije uoči sljedećeg nastupa u Ligi prvaka protiv Monaca, na Maksimiru 2. listopada.

Svejedno, bilo je zanimljivo čuti sportskog direktora Marića, uz kojeg je pred novinarima bio i sam trener Perković, bilo je riječi i o Slaven Belupu, utakmici koja se sada mora pobijediti.

- Prije svega, javno se želimo zahvaliti treneru Jakiroviću na svemu što je ostvario dok je bio trener Dinama. To ostaje, to je nepobitno, sa svojim je rezultatima postavio visoku ljestvicu. Do daljnjeg, momčad će voditi Sandro Perković, on je dugo u našem sustavu, vrhunski poznaje momčad, ona je u dobrim rukama, stoga nemamo razloga za zabrinutost. Iza zatvorenih vrata u razgovorima smo s potencijalnim kandidatima. Kada ga nađemo, donijet ćemo odluku i o tome ćete biti pravovremeno obavješteni - rekao je sportski direktor Marić u uvodu.

O imenima koja su se vrtila u eteru:

- Kada govorimo o potencijalnim igračkim pojačanjima nikada ne ulazimo u komentare oko imena. Veliki smo klub, ne bi to bilo ozbiljno. Sve će to biti pravovremeno komunicirano. Imamo jasnu sliku o tome što bi trener Dinama trebao posjedovati. Dinamo nije lagan klub, uzet ćemo vrijeme da nađemo trenera. To treba biti trener koji zna razvijati igru, voditi momčad i nositi se s pritiscima Dinama. Idemo uvijek na pobjedu, bez obzira na ime protivnika. Kao klub imamo visoke zahtjeve, tome težimo i siguran sam da ćemo naći idealnog kandidata.

Je li to razlog zbog čega je Jakirović smijenjen? To što Dinamo nije bio dominantan u zadnje vrijeme...

- Moramo reći da trener Jakirović je ostavio momčad u puno boljem stanju nego što ju je zatekao. Odluka je bila da je tako najbolje i da krenemo u drugom smjeru. Želimo biti dominantniji u HNL-u i konkurentniji u Europi nego do sada. Svaka momčad u određenim trenucima ima krizu, a ovakva odluka bila je najbolje za nas, da budemo što bolji.

Koliko će trajati pronalaženje novog trenera?

- Nećemo donositi iskrenu odluku. Kada nađemo kandidata obavjestit ćemo vas, a do daljnjega Sandro ima podršku svih nas. Vjerujte, on ima sve potrebne kvalitete da vodi momčad. Kandidati? O imenima neću nikada javno govoriti. Razgovaram s potencijalnim kandidatima, nemamo limitirajućih faktora - domaći trener ili stranac - svi dolaze u obzir. Nemamo faktora koji mogu limitirati to može li netko biti trener Dinama osim njegove kvalitete.

Financije?

- U svakom klubu postoje financijski limiti i budžet, ali nije uvijek cijena ta koja određuje posao. Želimo napraviti ozbiljan Dinamo. Ako nađemo skupljeg trenera, naći ćemo resurse da ga i dovedemo - rekao je Marić