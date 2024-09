U igri za klupu Dinama je i tajanstveni kandidat, a priče o legendi vatrenih su čista utopija

ČEKA SE 'PLAVI DIM'

U Dinamu su već našli rješenje? Telefonska veza na jednoj relaciji se ne gasi

Do daljnjega momčad će voditi dosadašnji Jakirovićev pomoćnik Sandro Perković, on je vojnik kluba s kojim je i Zajec razgovarao nakon svih ovih događaja i odlučeno je da on privremeno preuzme momčad.