Bivša porno zvijezda slavnom nogometašu poslala skup poklon za Valentinovo, evo o čemu se radi

Nicolas Pepe, krilni napadač španjolskog Villarreala, dobio je luksuzan poklon za Valentinovo od svoje nove djevojke, bivše zvijezde filmova za odrasle, a sada uspješne kreatorice sadržaja na platformi OnlyFans, Teanne Trump. Kako piše engleski The Sun, poklon je vrijedan gotovo 2.000 funti. Pepe je na društvenim mrežama podijelio video u kojem otvara poklon. Radilo se o torbici "Senat GM" poznatog francuskog brenda Goyard. Ova elegantna, tamno siva torbica s prepoznatljivim uzorkom, procjenjuje se na oko 1.800 funti. Uz torbicu je došla i pripadajuća jarko žuta Goyard zaštitna navlaka.

Iako su Pepe i njegova nova djevojka, poznata pod umjetničkim imenom Teanna Trump, viđeni zajedno još krajem prošle godine, par još uvijek nije službeno potvrdio svoju vezu. Unatoč tome, postoje brojni znakovi koji upućuju na bliskost: viđeni su zajedno u noćnim izlascima, ona je nosila dres Villarreala i sjedila u VIP loži kluba, a navodno se i uselila u Pepeov dom u Španjolskoj. Pepe, pak, ima njezinu fotografiju kao pozadinu na svom telefonu.

Ovo nije prvi put da je Pepeova nova djevojka pokazala sklonost luksuzu. Par je zajedno dočekao i isporuku Pepeovog novog, personaliziranog automobila Audi RS6-R ABT, čija se vrijednost procjenjuje na oko 142.000 funti.

Pepe, reprezentativac Obale Bjelokosti, oženio se 2017. godine s influencericom Fanny B, s kojom ima dvoje djece. Međutim, čini se da je taj brak završio, s obzirom na to da se Pepe s novom djevojkom počeo viđati još u studenom prošle godine.

Professional soccer player Nicolas Pépé seen on a date with his new girlfriend, Teanna Trump. pic.twitter.com/xrgfCSgvBM