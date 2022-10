Antonio Čolak nastavio zabijati, prvi strijelac škotske lige sve je bliže odlasku na Svjetsko prvenstvo

U sjajnoj formi i dalje u Škotskoj igra Antonio Čolak. Hrvatski napadač zabio je prvi i treći pogodak u 4:0 pobjedi Glasgow Rangersa nad St. Mirrenom u desetom kolu škotskog prvenstva. Čolak je ove sezone zabio 13 pogodaka u 15 utakmica u svim natjecanjima za Rangerse. Nastavi li ovako zabijati do Svjetskog prvenstva u Katru, sigurno će se naći na popisu izbornika Zlatka Dalića. Uostalom, Čolak je najbolji strijelac škotskog prvenstva s deset pogodaka.

Slijedi ga Celticov Japanac Kyogo Furuhashi koji je zabio tri gola manje od 29-godišnjeg Hrvata koji je prije tri sezone bio prvi topnik HNL-a.

Foto: Neil Hanna October 8, 2022, Glasgow, United Kingdom: Glasgow, , 8th October 2022. .Antonio Colak of Rangers scores his second and Rangers third goal during the cinch Premiership match at Ibrox Stadium, Glasgow. Photo via Newscom Photo: Neil Hanna/NEWSCOM

Igor Tudor s Marseilleom je na svom stadionu doživio 1:2 poraz protiv Ajaccioa, do prije početka utakmice posljednjeplasirane momčadi francuskog prvenstva.

Slaven Bilić s Watfordom je doživio drugi uzastopni poraz u Championshipu, a bolji je bio Blackpool koji je slavio s 3:1.

Iz Engleske vrijedi izdvojiti važnu pobjedu Chelsea nad Wolverhamptonom (3:0) u kojoj je Mateo Kovačić asistirao za treći pogodak. Manchester City nastavio je s uvjerljivim igrama, ovaj put s 4:0 stradao je Southampton. Haaland je ovaj put zabio "samo" jedan gol.

Wolfsburg našeg trenera Nike Kovača u devetom kolu Bundeslige remizirao je s Augsburgom (1:1). Torino, kojeg vodi Ivan Jurić, je pak remizirao protiv Empolija (1:1), a Nikola Vlašić odigrao je svih 90 minuta.

