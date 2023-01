Ademi je došao s dvije ponude, jednom iz lige petice: Tko bi Dinamu oprostio da ode za 'kikiriki'?

Iz Maksimira u posljednje vrijeme dolaze uglavnom loše vijesti, barem za one koji za Dinamo navijaju. Paljba iz Međugorja, pa neobična Skupština, još neobičniji Izvršni odbor, pa nova artiljerija iz Međugorja, na koju je odgovorio i trener i sportski direktor Ante Čačić, pa otvoreno pismo 28 veterana od kojih osam ne stoji iza napisanoga. Sveli smo to pod zajednički nazivnik "dvorske borbe".

Netko je 'kurio' oko Ademija

Sve te borbe i niski udarci izuzetno štete Dinamu, bez obzira na to dolazi li paljba od Zdravka Mamića, borbe Krešimira Antolića za prevlast, prljavi veš i podmetanja neće klubu donijeti ništa dobro. I još bi se to sa strane moglo i mirno gledati, pa i smijati se nekim sekvencama, ali očito je sve to moralo doći i do svlačionice, a to nikako nije dobro.

Ovih dana bilo je priče o kapetanu Dinama Arijanu Ademiju, tvrdilo se da je došao tražiti ispisnicu, da je silom želio otići iz Dinama, revoltiran zbivanjima u klubu i oko njega. Ne vjerujemo da je netko izvan kluba samoinicijativno izmislio priču kako je nakon razgovora s klupskim čelnicima Ademi bijesan napustio klub. Netko je to dojavio, morao je to biti netko iznutra ili barem blizak nekoj od strana koje se bore za vlast jer nova drama sigurno bi se mogla dodatno iskoristiti u tim zakulisnim igrama.

05.10.2022., stadion Salzburg, Salzburg, Austrija - UEFA Liga prvaka, 3. kolo, skupina E, Red Bull Salzburg - GNK Dinamo. Arijan Ademi. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

No, istina je da nikakve drame nije bilo, Ademi je imao dvije ponude i sa svojim je zastupnikom Nikkyjem Vuksanom došao u klub vidjeti kako klub razmišlja, bi li ga pustio, jer ponuđeni su mu jako dobri uvjeti od ta dva kluba. Usto, nije riječ ni o kakvim egzotičnim destinacijama: iz klupskih izvora doznajemo kako je od ta dva kluba jedan iz lige petice, veliki klub koji nije u sjajnoj rezultatskoj situaciji i želio je Ademija ne bi li popravio svoju krvnu sliku na tablici, a drugi klub nije iz lige petice, ali nije ni daleko, riječ je o klubu koji ima bogatoga gazdu koji ima velike ambicije.

Nisu ga smjeli pustiti

No, koliko god su Ademiju nudili visoke prihode, ta dva kluba nisu nudila ozbiljniju odštetu Dinamu i Ademi je na razgovore s Krešimirom Antolićem, Vlatkom Peras i Antom Čačićem došao svjestan da ga plavi vjerojatno neće pustiti bez obzira na sve što je dosad napravio za klub i što je najtrofejniji igrač Dinama u povijesti. Jer, znao je i da je Dinamo u turbulentnom razdoblju, da barem momčad mora ostati kompaktna u ovim vremenima te se izboriti za novi naslov prvaka. A i tko bi čelnicima kluba oprostio da puste i Ademija, i to za "kikiriki", kad su već pustili Mislava Oršića, po mnogima za prenisku cijenu.

01.11.2022., Zagreb - Igraci Dinama odlaze u London na utakmicu Lige prvaka protiv Chelsea. Arijan Ademi Photo: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: MarkoLukunic

Ademijev ostanak jedna je od rijetkih pozitivnih stvari u posljednje vrijeme. Nova dobra vijest stigla je s pregleda Brune Petkovića, od udarca koji je dobio butni mišić nije teže stradao. Bilo je bolno nakon nepotrebne utakmice sa slovenskim Bravom, no nema rupture i Petković se priključuje treninzima iako ne bi trebao konkurirati za subotu i susret s Lokomotivom. Konkurirati bi mogao Emreli ako mu saniraju bolna leđa, s kojima već kronično ima probleme. Trebao bi u konkurenciji biti i Martin Baturina, a tek ćemo vidjeti kakve će Čačić imati ideje za subotnji sraz s lokosima koji je postao izuzetno važan. Možda ne sudbonosan jer još je puno utakmica i nakon subote, ali poslije 0:0 s Goricom novo maksimirsko posrtanje dodatno bi upalilo alarme, nervoza bi se još više preselila iz gornjeg doma Dinama pod južnu tribinu, a to nikad nije dobro.

Lokomotiva je sve samo ne lagan suparnik, igrala je jako dobro u Varaždinu u nastavku prvenstva, a ljetos je s dva pogotka u 20 minuta šokirala Dinamo, koji se uspio vratiti s dva pogotka Drmića, a Menalo je nadoknadio i donio pobjedu.