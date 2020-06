Zvuk aktualnih američkih demonstracija usred Hrvatske

Kod nas je suvremena pop-glazba toliko podcijenjena i nejaka u javnom prostoru da su i sami protagonisti shvatili da je bolje (do)dati joj i društvenu vrijednost koja može donijeti nešto dobra. Primjer je novi album benda The Bonebomb "Fun(k)house Session", čiji je naziv izvedenica imena tonskog studija u kojem je snimljen, Funhouse, u javnosti poznatijeg po tome da je riječ o "laboratoriju" Cokija i Berka Muratovića iz Jinxa koji su tamo snimili sve one pjesme Jinxa u kojima uživate.

Sastav The Bonebomb provjerena je domaća postava iskusnih svirača koje je okupio basist Nikola Jerković, uz kojega su stalni sudionici improvizatorskih sessiona, ponajbolji instrumentalisti koji i inače koriste "mozak s jajima" u brojnim poznatim sastavima i projektima u kojima sudjeluju. No, kao što pokazuje njihov treći album "Fun(k)house Session", ovdje su lišeni krutih stega pop i rock formata, ali kao instrumentalisti s ukusom i znanjem ne pretjeruju s brzinskim solažama, nego strastveno i s mjerom daju duši na volju u prolasku teritorijem crnačke glazbe od sedamdesetih naovamo koju očito obožavaju. Stoga ima pravde kad kažemo da je "Fun(k)house Session" svojom mješavinom funka i electronike u ovo vrijeme dramatičnih događanja u SAD poput autentičnog zvuka američkih demonstracija usred Hrvatske, te samo čekate kad će se iza ugla pojaviti detektiv Shaft i donijeti pravdu afroameričkoj populaciji pod pritiskom.

Ovakva instrumentalna glazba odlično bi funkcionirala u nekom filmu ili televizijskoj seriji na Netflixu ili HBO-u primjerice, a pogotovo u dokumentarcima o povijesti afroameričke glazbe kojom se očito napajaju bubnjari Berko Muratović i Frano Putica, klavijaturisti Jurica Leikauff i Luka Žužić (i na trombonu), gitaristi Davor Doležal i Coco Mosquito, te duhačka sekcija (Mario Bočić na saksofonu i Zvonimir Bajević na trubi), s Ljubom Kraljevićem na elektronskim tretmanima. Novi album uključilli su u humanitarnu kampanju udruge žena oboljelih i liječenih od raka "Nismo same", za potrebe projekta taksi-prijevoza na kemoterapiju. Zapravo je paradoks da su se uključili upravo oni, skloni žanrovskoj glazbi i svirci bez društvenih konotacija, a ne (i) neki angažirani domaći rokeri kojima su usta puna politike, prirode i društva. No nakon modnih dizajnera Zorana Aragovića i Jurja Zigmana, akciji su se priključili grafiter Slaven Kosanović Lunar koji je osmislio kolekciju muških i ženskih majica s porukom "You Are Not Alone" (Niste same) i The Bonebomb. Upravo pjesma "You Are Not Alone" nalazi se na albumu "Fun(k)house Session", a kupci CD-a i majice izravno podržavaju projekt prijevoza žena na kemoterapiju udruge Nismo same. "Nisi sama - ideš s nama!" jedinstvena je socijalna usluga koju udruga Nismo same provodi u Hrvatskoj, troškovi projekta na kojem svi volontiraju pokrivaju se donacijama i ovakvim humanitarnim akcijama, a od ožujka 2018. kada je projekt počeo, do danas podršku je dobilo 268 žena kojima je osigurano više od 8000 vožnji koje znače život. Važnost projekta taksi-prijevoza na kemoterapiju dodatno se povećala izbijanjem pandemije koronavirusa, zbog čega oboljele nisu mogle koristiti javni prijevoz, pa se u protekla dva mjeseca znatno povećao i broj korisnica usluge.

Humanitarna akcija traje do 31. srpnja, a svi koji žele mogu se pridružiti kupovinom majice i CD-a. Udruga u prodaji ima i niz drugih proizvoda koje je moguće naručiti putem e-maila info@nismosame.com ili Facebook stranice Nismo same. Donaciju je moguće uplatiti na račun udruge (IBAN: HR3724020061500078463) ili putem barkoda.