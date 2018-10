Zvijezda 'Sulejmana Veličanstvenog' teško je bolesna?

Turski mediji prenose informaciju kako je jedna od njihovih najpoznatijih glumica Nebahat Çehre, koju smo upoznali zahvaljujući ulozi Sultanije u "Sulejmanu Veličanstvenom", boluje od Alzheimera.

Ova vijest šokirala je obožavatelje 74-godišnje glumice koja je poznata po tome što redovito vježba i zdravo se hrani i ne vjeruju da joj se to događa, pogotovo zato što je Nebahat i dalje aktivna i na društvenim mrežama. Nebahat je karijeru počela graditi kao model 1960. godine i pobijedila je i na izboru za Miss Turske.

- Na taj izbor su me poslali s doslovno jednom turskom lirom u džepu. Na granici su me zaustavili i nisu mi dali da idem u London jer sam premlada pa sam pod garancijom premijera ipak otišla na natjecanje. Ušla sam u avion s 50 centi, ali to je život na koji sam navikla - ispričala je glumica koju smo gledali i u turskoj seriji "Ljubav i novac". Udala se kad je imala 27 godina i to za 14 godina starijeg Yilmaza Güneya. Bila je jako zaljubljena u njega i nije ga ostavila ni kad je saznala da ima drugu ženu i da s njom čeka dijete.

Na pragu 40-ih udala se drugi put za košarkaša Yavuza Demira s kojim je u braku bila tri godine. Ostala je trudna, ali je pobacila kad je shvatila da će njezin brak doživjeti krah.

- Odrasla sam uz očuha, nisam imala pravog tatu i zbog toga nisam htjela da moje dijete prolazi istu situaciju. Tada sam sebi obećala da ću, ako budem ikad imala brak za koji vjerujem da će opstati, imati i dijete - izjavila je u jednom intervju.

Nebahat je nakon dva propala braka svu energiju usmjerila na glumu i svoj emotivni život držala je u tajnosti, a napise o svojoj bolesti nije komentirala.

