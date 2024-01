Zvijezda Kumova prvi put govori o ljubavi: 'U vezi sam više godina, želim biti majka'

Nazovite me u 19 sati, trenutno sam u Beogradu zbog posla, glumim u novoj predstavi - kako je rekla, tako je bilo. Zagreb zove Beograd, točnije našu talentiranu glumicu, 27-godišnju Šibenčanku Mirnu Mihelčić koja je dosad ostvarila skoro sve svoje snove - a onima koji slijede iznimno se veseli. Zgodna Dalmatinka probila se na scenu svojim glumačkim talentom, a čak je prošle godine bila nominirana u kategoriji za novo lice godine Večernjakove ruže. U iskrenom intervjuu za Ekran Večernjeg lista prvi put govori o svom umjetničkom putu, sreći koja ju je snašla, novoj sezoni serije "Kumovi" zbog koje je prolaznici zaustavljaju, plesu kao prvoj ljubavi, obitelji, ulogama koje nikada ne bi pristala igrati, a otkrila nam je i to da je njezino srce ukrao tajanstveni muškarac s kojim je već nekoliko godina u ljubavnoj romansi.

Počela je nova sezona televizijske hit serije "Kumovi", a vi utjelovljujete Matiju Macan. Vaš lik se mijenja u novoj sezoni, u odnosu na prethodnu. O čemu je zapravo riječ?

Moj lik, odnosno Matija Macan, u novoj sezoni serije "Kumovi" doživljava potpunu promjenu. Osim što će se karakterno promijeniti, te će biti puno zrelija i iskusnija, događaju joj se i neke ozbiljnije životne situacije koje će sama trebati prolaziti. Lik se mijenja i vizualno, od jedne klinke koja nije baš vodila računa o izgledu, u ovoj sezoni postaje sofisticiranija i poslovnija.

Kada se prisjetite svoje prve epizode u "Kumovima", kako ste se osjećali što je ugledala svijetlo dana?

Vjerujte, tada nitko nije bio sretniji od mene, a sve mi je izgledalo nestvarno. Iako to nije bio prvi projekt na kojemu sam radila i prva serija koju sam snimila, bila sam previše ponosna na cijelu ekipu te svjesna, tada već, da će ova serija imati veliki uspjeh.

Volite li sebe gledati na ekranu?

Iskreno, bez lažne skromnosti, volim! Pritom, ne mislim na to egoistično, da sam prelijepa pa se volim pogledati na televiziji, nego volim vidjeti kako iz epizode u epizodu ja upoznajem tu Matiju Macan. Sve to postepeno postaje prirodnije i bliže sam cilju da je prikažem onakvom kakva zaista jest.

A vaša obitelj?

Oni su natjerani gledati seriju. Naravno, šalim se! Oni gledaju seriju zbog mene, a s vremenom su je baš zavoljeli. Inače, moji članovi obitelji i prijatelji nikada nisu bili tipovi osoba koji su voljeli gledati serije, a evo sad odjednom svi je gledaju i obožavaju. Seriju "Kumovi" ne vole samo zato što sam ja dio nje, već su je stvarno zavoljeli i povezali se s ulogama.

Foto: Nova TV, Instagram, Privatna arhiva

Da se vratimo malo na vaše umjetničke početke... Pročitao sam da ste se bavili plesom, a u sve vas je uvela majka Zorana koja je više od dvadeset godina vodila Plesni ansambl Sjene.

Moja majka je osnovala ansambl za suvremeni ples Sjene kada sam ja imala četiri godine. Tada su ansambl pohađale samo starije djevojke, pa ja nisam mogla plesati s njima. Moja majka i danas vodi isti plesni ansambl i jedina je kao takva koja vodi suvremeni ples. Nakon što me upoznala s plesom, ja sam sa samo šest godina upisala klasični balet, a mamin se posao s vremenom razvio te je dobila više polaznica suvremenog plesa, i otvorila više polazničkih grupa. Nakon toga sam s klasičnog baleta prešla kod nje na suvremeni i tu ostala petnaest godina, sve do fakulteta.

Petnaest godina ste plesali?

Da, petnaest godina sam plesala, a i danas je veliki dio mojeg života. Da nije bilo tog plesa, ja se danas sigurno ne bih bavila glumom. Bez plesa ne bih saznala koliko je zapravo kazalište prekrasno i da je to zapravo mjesto gdje ja želi biti cijeli svoj život. Upravo me to kazalište dovelo i do televizije, odnosno serije u kojoj glumim, a i ostalih na kojima sam radila. Ples će uvijek ostati dio mene, a sada sam u Beogradu gdje radim na jednoj plesno-dramskoj predstavi. Ovaj put se nisam vratila kao plesač, već kao glumica. Eto, ja se držim tog plesa, uvijek je oko mene i mislim da će njegova uloga ostati velika kao što je i danas.

Rođena ste Šibenčanka, a nakon plesa i djetinjih dana svoj put nastavljate u centru Dalmacije, u Splitu, gdje upisujete a potom i završavate Umjetničku akademiju. Kako su izgledali vaši studentski dani?

Moji studentski dani izgledali su zapravo jako užurbano i zaposleno. Na akademiji je jak tempo, radi se cijeli dan s jako malo pauza, a meni je to najiskrenije i odgovaralo. Svi koji upisuju akademiju već znaju da će imati takav tempo i da će biti preopterećeni. Ja sam to sve shvaćala kao igru, a fakultet je koncipiran na način da cijeli taj studentski period radiš s tijelom, ne sjedi se toliko za knjigom i štreba. Naravno, ima i učenja, ali eto, rekla bih da su moji studentski dani brzo proletjeli. Te godine na fakultetu u Splitu su mi jako brzo prošle, a moram priznati da je ipak bilo teško. Nije sve idealno kako izgleda, psihički i fizički utječe na mladog čovjek taj jak tempo, a ja se ne bih više vračala u te studentske dane. Na kraju moram reći da ih pamtim kao predivne.

Jeste imali neke nedoumice o glumi kao profesiji na studiju?

Nikada! Nikada nisam stavila u pitanje glumu kao profesiju kojom bi se jednog dana bavila. Uvijek sam znala da ću se baviti glumom zato što je to moja velika ljubav. I danas je tako, to je jedina stvar kojom se želim baviti čitav život. Mislim da me nikada neće proći ta ljubav.

A jeste vi uhvatili ili vas je uhvatio neki zgodni Splićanin?

Sad ste me baš nasmijali! Ne bih otkrivala taj dio, volim da moj privatani život ostane takav kao što jest. Uživam u tome što je moj privatni život totalna nepoznanica javnosti. Da sam imala kroz život ljubavi, imala sam!

Kako je izgledao casting za "Kumove" i gdje ste uopće vidjeli prijavu da se priključite?

Za mene su već znali zato što sam radila na seriji "Mrkomir I". i "Blago nama". Kada su me pozvali na kasting, trebala sam snimiti "self-tape" pa su me pozvali u sve iduće krugove dok nisam dobila ulogu.

Je li postojao tko sretniji od vas što ste dobili ulogu?

Možda moja mama, ali definitivno smo obje bile najsretnije. Moja mama Zorana sa mnom proživljava sve što prolazim u životu, a naravno, tu su i moj šest godina stariji brat i četrnaest godina starija sestra. Nikada ne očekuješ da ćeš baš ti dobiti ulogu, a kada je dobiješ, onda ti to bude samo potvrda da svoj posao radiš kako treba i da se trud isplatio.

Jesu li brat i sestra naslijedili umjetničku crtu od majke kao i vi?

Sestra je u umjetnosti. Ona se dugi niz godina bavi hip-hop plesom, a ima i svoj plesni klub Balans u Šibeniku. Brat je odabrao IT sektor, tako da nije odabrao umjetnički put kao i mi, ali je tu za mene i njih, velika je podrška.

Foto: Nova TV, Instagram, Privatna arhiva

Kada se vratite u rodni Šibenik, primjećujete li da vas ljudi opažaju na ulici?

Pa čak i ne! Šibenik je jako malen grad, a ja sam njihova. Svi koji me poznaju u Šibeniku, znaju da se bavim glumom, a ljudi mi iskreno više prilaze u Zagrebu, gdje inače sada i živim. Ipak, ne bih voljela da me ljudi samo povezuju s ulogom Matije koju igram u "Kumovima", više bih voljela da me prepoznaju kao Mirnu.

U prošloj ste sezoni "Kumova" vaš lik se pronašao u novoj životnoj ulozi - onoj majčinskoj. Kako vam je bilo brinuti se o bebi?

Prva beba koja nam je došla na set imala je samo petnaest dana. Svi smo bili u strahu, a pogotovo ja da je slučajno krivo ne podignem ili nešto pa da joj se nešto loše ne dogodi. Djevojčica Astrid, s kojom smo snimali duže vrijeme, i ja smo baš naviknule jedna na drugu. Čim dođe na set s mamom i tatom, oni mi je daju i ja budem s njom cijelo vrijeme. U mojim rukama Astrid ne plače, već je sretna beba koja se uvijek smije. Naučile smo jedna na drugu i super smo tim.

Kada biste se vi voljeli ostvariti u toj, kažu, najljepšoj ulozi?

Kad dođe vrijeme za to, ali svakako bih voljela biti majka. Slažem se s tim da je ženina najljepša uloga ona majčinska i to je sigurno nešto predivno. Veselim se jednog dana postati mama.

Neki vaši kolege kažu da ste previše pristojni, kao da vam fali malo drskosti...

Baš suprotno! Mislim da sam u nekim situacijama poprilično temperamentna, kažu pravo šibenski prgava. Također, za sebe mislim da sam kulturna i dobro odgojena, ali svakako nisam neka divlja osoba. Ne izlazim po noćnim klubovima, ne opijam se i ne psujem, u tom smislu sam jako pristojna, a to da mi fali drskosti, ne bih se složila.

Mislite li da vam treba neki skandal kako bi vaše ime bilo upečatljivije, kao nekim vašim kolegicama na primjer?

Nikako! Upravo iz tog razloga svoj privatan život čuvam samo za sebe. Želim da se mene poznaje po mojem radu, a ne po skandalima.

Razmišljate tipično glumački...

Nisam nikada bila osoba od skandala, a ja vam ni ne radim neke gluposti.

Što mislite, zašto većinom starija populacija gleda seriju "Kumovi"?

Mislim da je sadržaj naše serije primjeren svim uzrastima. Po mojem nekom iskustvu i mišljenju, seriju gleda starija populacija i ona najmlađa. Pretpostavljamzato što se emitira u vrijeme kada su oni kod kuće, a mi mlađi baš i nismo.

Zašto je gluma jedna od slabije plaćenih profesija i zašto se glumci danas teže zapošljavaju?

Ne bih se složila s tim da je gluma slabije plaćena profesija zato što svatko od nas bira za koju cijenu će raditi koji angažman. No slažem se s vama da glumci, a pogotovo u posljednje vrijeme, teže dolaze do poslovnih angažmana. Sviđa mi se kako Nova TV radi po tom pitanju zato što rotira mlade ljude i općenito glumce u svojim serijama. Uzimaju i nove mlade glumce s akademije, i to je zbilja za pohvalu. U kazalištu je ipak neka druga priča, oni bi možda trebali raditi po sličnom principu.

Jeste li se paralelno uz glumu bavili i nekim drugim poslovima?

Hvala Bogu pa nisam. Nisam se imala potrebu ničim drugim baviti, a imala sam i sreću odmah nakon akademije pronaći poslove i angažmane koji mi odgovaraju. Naravno, i ako se dogodi da moram raditi nešto drugo, ja se toga ne bojim.

Foto: Nova TV, Instagram, Privatna arhiva

Što nikada ne biste pristali igrati?

Ne bih pristala igrati nešto nemoralno, igram samo ono što je u granicama normale.

Dakle, ne biste igrali prostitutku?

Igrala bih prostitutku ako je dobro napisan scenarij i ako je režija dobra.

Detalje iz privatnog života ne dijelite s javnosti, no ta pitanja su svakako nezaobilazna. Što vas prvo privuče na muškarcu i biste li ikada bili s nekim kolegom glumcem?

Do sada nisam ulazila u neke ljubavne odnose s kolegama glumcima, a privlače me dobri, pošteni i posloženi muškarci. Njegova profesija mi je manje bitna od tih glavnih karakteristika koje zapažam.

Ne vjerujem da u vašem životu nema neki zanimljivi muškarac...

Mogu reći samo to da sam već dugo sretna u ljubavi.

Foto: Nova TV, Instagram, Privatna arhiva

Što si u budućnosti priželjkujete? Neki inozemni film?

Jedino što mi je ostalo, a da se nisam okušala, upravo je film. Glumila sam i u serijama i kazalištu, ali film sebi definitivno priželjkujem. Volim raditi u Hrvatskoj, a evo, sada sam počela i putovati regijom i glumiti u susjednim državama. Naravno, voljela bih raditi i u inozemstvu, ali za sada mi je baš dobro tu gdje jesam.

