Ella Dvornik o zimskim uvjetima: 'Zar previše tražimo?'

Influencerica Ella Dvornik na svojim društvenim mrežama često dijeli različite trenutke iz svog života, ali i misli koje joj se roje po glavi. Ovoga puta otkrila je kako se osjeća zbog snijega te što bi voljela raditi.

- Peticija: da kad padne prvi snijeg- od tog dana, iduća tri dana su praznici. Jer se ja tek danas osjećam kao da je Badnjak i ne znam zašto me ljudi zovu na telefon - onako ... Sretan Božić! Pustite me na miru, idem raditi anđela i preskakati žuti snijeg, drugi dan ću rezervirati za gledanje pješačkog prijelaza s prozora i kako se svi kližu i padaju kad se upali zeleno svjetlo, a treći dan je rezerviran da mogu s bucama gacati po bljuzgi i stvarati ASMR zvukove... Zar previše tražimo? - napisala je Ella na svojem Instagram Storyju.

Inače, Ella je nedavno gostovala u podcastu Storytime gdje je pričala o različitim temama, a jedna od njih je i stanje na tržištu rada koje je Dvornik prokomentirala. Zbog tog komentara dobila je brojne kritike. Dvornik je komentirala moderna zanimanja.

- Zašto bi ti sad, kao klinac, bio doktor, kada ti cijeli svijet, cijeli mainstream govori da se moraš voziti u privatnom avionu, imati vilu, voziti Porschea? Onda ti gledaš ove Crypto, Pornhub, OnlyFans, influencere i misliš: 'Zašto bih ja studirao 10 godina za neku jadnu plaću? - izjavila je Ella, pa dodala:

- Radiš smjene po 20 sati. Ne znam - ili će nas stvarno morati zamijeniti roboti jer ćemo svi biti poznati ili ne znam što će se dogoditi, ali mi je zanimljivo gledati kako propadamo. U komentarima se mnogi nisu složili s njom. "Ovo je toliko glupo da ne mogu vjerovati", "Žena ima poantu, ali nisi li ti dio problema kao influencerica?", "Naravno da će žena koja nema srednju školu prodavati ovakvu priču", "Ova gospođa nema jedan sat radnog staža, a govori o poslu", neki su od komentara.

Ella je u ovom podcastu govorila i o temi razvoda od supruga Charlesa. Naime, Ella je upitana o pričama o 'zaradi na Charlesu' te je odmah odgovorila:

- Nisam zaradila, još traje proces pa neću o tome. Ljudi od mene očekuju da kačim po Instagramu kako se mi tučemo na dnevnom nivou, ali to nije istina. U dobrim smo odnosima zbog djece, ja sam svašta o mojim roditeljima čitala ranije i nije mi bilo ugodno. Neću dozvoliti da to isto čitaju moja djeca - rekla je Ella koja je u ovom intervjuu progovorila i o svojoj glazbenoj karijeri. Naime, Dvornik je pokrenula projekt Alterella te pod tim imenom izdala i album.

- Što god da ja uradim na temu glazbe, ljudi me diskriminiraju jer sam kći Dina Dvornika i to nikada nije dovoljno dobro zato što me gledaju kroz tatu, a ne mene kao mene, Ellu - rekla je i dodala da često posjećuje psihologa.

- Zadnje vrijeme često idem svom psihologu. Ispričamo se malo o mojim traumama, ne znam čemu to, al je dobro - dodala je.

