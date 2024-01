Ivana Paradžiković pohvalila se još jednom diplomom: 'Sretnija nego da sam osvojila milijune na lotu!'

Bivša urednica i voditeljica emisije "Provjereno" Ivana Paradžiković u zadnje vrijeme često planinari i dijeli na društvenim mrežama ljepote naših planinskih vrhova te ih iz mjeseca u mjesec osvaja sve više. Sada se pohvalila s pratiteljima da je napokon i službeno postala planinarka te da je dobila diplomu.

"Dame i gospodo, službena planinarka. Sretnija nego da sam osvojila milijune na lotu!" - napisala je oduševljeno Ivana, držeći u ruci diplomu o završenoj Općoj planinarskoj školi u organizaciji Planinarskog društva Sveučilišta Velebit.

Planinarenje je jedna od aktivnosti koje je Ivana strasno zavoljela posebice otkad je spoznala da prolazi zahtjevno hormonalno i emotivno razdoblje, a pratiteljima je više puta pisala koliko su joj dobroga donijeli odlasci u planine.

"Ovdje i sada. Na velebnom Velebitu. Bez prošlosti. Bez budućnosti. Bez analiziranja što je bilo ni što će biti. Samo sada. Ovaj zalazak sunca na Balinovcu. Osjećaj vjetra na licu. Smrznutih prstiju i nosa. Nedavno sam sina pitala kakva sam bila osoba, a kakva sam danas. Dječački iskreno odgovorio je kao iz topa: 'Pa mama nije te nikad bilo, a i kada si bila doma, nisi bila prisutna. Uvijek su bili neki tuđi životi, tuđi problemi koje si rješavala'", počela je svoju objavu pa nastavila:

"Živjela sam na autopilotu, kao i većina vas, priznajte. U paralelnom svemiru, vječito na mobitelu, dok je stvarni prolazio kraj mene. Dovezla bi se doma da uopće ne znam kojim putem sam došla. Gubila sam ključeve, mobitel, glavu. Bila uvijek dostupna svima…osim sebi. O ovome će vam svatko reći tko se zaljubi u planine: one te natjeraju da se vratiš! Povežeš sa sobom, sa sadašnjošću. Ali nemojte misliti da je lako, jer nije. Nekad je naporno, teško, iscrpljujuće. Tada da bi uspio moraš se fokusirati. Biti prisutan. Zovu to mindfulness. Pomnost! U tim trenucima čuješ cvrkut ptica. Mirišeš šumu. Osjetiš toplinu sunca na licu. Čuješ škripanje snijega pod nogama. Doista okusiš hranu koju jedeš. Kunem se, i pašteta gore ima božanski okus. Tamo u visinama, uglavnom nema signala pa ta dva dana provodim u offline modu. Sada sam sigurna, to je najbolji poklon koji sam si priuštila. Poslušajte me. Nemojte da vam život prolazi bez vas u njemu", poručila je Paradžiković.

