Na internetu žustre reakcije nakon izbacivanja Nizozemca: 'Ti si moj pobjednik'

Žustre reakcije uslijedile su nakon što je Europska radiodifuzijska unija (EBU) odlučila pred samo finale diskvalificirati Nizozozemca Joosta Kleina od nastupanja večeras pred gledateljima Eurovizije. U svom priopćenju kao razlog navode njegovo neprimjereno ponašanje, dok se neslužbeno navodi da je navodno napao službenu fotografkinju STV-a kada ga je htjela fotografirati.

Po društvenim mrežama uslijedio je niz komentara, a mnogi su Joostu davali podršku nakon oštre kazne.

JOOST, YOUR PARENTS WOULD BE SO PROUD OF YOU!!



WE LOVE YOU ❤️#Eurovision2024 pic.twitter.com/4QrW3a52rd — Kerem | 🇳🇱 | 🇮🇪🇺🇦🇳🇴🇭🇷 (@Krm_H67) May 11, 2024

- Ti si puno bolji od ove rupetine, Joost Klein nadam se da to znaš. Volim te puno - kazali su pratitelji na X-u.

- Moj pobjednik Eurovizije 2024. Hvala ti, Joost, što si napravio hvalospjev za Europu i što si svojom pjesmom donio pozitivnost. Tvoji roditelji mogu biti ponosni na tebe - poručili su.

they know joost klein is a threat because he’s the most trending and streamed artist of everyone out there. #Eurovision2024 pic.twitter.com/fu8wPs1unp — sevynn is seeing doja ❤️‍🩹 (@nwjnsev) May 11, 2024

This is the real winner of Eurovision 2024: Joost Klein. pic.twitter.com/YK4RqNsN0K — femke 🧚‍♀️🇳🇱🇨🇭🇧🇪🇩🇪🇱🇹🇮🇪 (@inlauvperry) May 11, 2024

POVEZANI ČLANCI: