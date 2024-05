Skandal: Društvenim mrežama širi se glasina kako se predstavnik Nizozemske potukao s članom izraelskog tima

Predstavnik Nizozemske na Euroviziji Joost Klein nije sudjelovao ne generalnoj probi uoči finala. EBU je obavijestila javnost kako je glazbenik sudjelovao u incidentu te istražuju okolnosti i nisu naveli o kakvom se incidentu radi. Društvenim mrežama uskoro se proširila glasina kako se Joost fizički sukobio s jednim članom izraelske delegacije, ali o tome još nema službene potvrde. Prema pisanjima korisnika društvenih mreža Joost je navodno nasrnuo na jednog člana izraelske delegacije nakon što je ovaj spomenuo Joostovog pokojnog oca u negativnom kontekstu.

Na danas održanoj generalnoj probi uoči finala Eurovizije u Malmö Areni se nije pojavio predstavnik Nizozemske Joost Klein. Svi ostali izvođači koji će sutra predstavljati svoje zemlje u finalu su odradili probu, a organizator se oglasio nakon Joostovog nedolaska na eurovizijsku pozornicu.

🇳🇱 APPARENTLY the reason Joost Klein has been stopped from rehearsing is that he struck a member of the Israeli delegation, after they made fun of the deaths of his parents.



