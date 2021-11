Zrinka Cvitešić uputila je posebnu zahvalu Kolindi Grabar Kitarović i objasnila i zašto

Godišnja nagradi za promicanje hrvatske kulture u svijetu za 2019. godinu koju dodjeljuje Hrvatski kulturni klub pripala je Zrinki Cvitešić.

- U prvom redu mi je malo neugodno jer sam išla provjeriti i uvjerljivo sam najmlađi primatelj ove nagrade u povijesti Hrvatskog kulturnog kluba, pa mi je malo neugodno jer ima ljudi koji su to trebali dobiti puno prije mene. Mislim da su me obvezali da se moram sada još više truditi i još više to zaslužiti - izjavila je glumica za HRT nakon što je primila nagradu. Kasnije je na svom Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj prima čestitke od bivše predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović i uz fotografiju je Zrinka napisala: - Bila je prva koja me nagradila za te moje koračiće van Hrvatske…bila je prva i jedina iz tih najviših krugova koja me došla vidjeti u London na daskama koje život znače….I opet je tu….Žena ženi….❤️ uz to je dodala hashtagove: #predsjednicarepublikehrvatske #kolindagrabarkitarovic #presidentofcroatia #yearaward #croatianculture #ambassador #actress #zagreb #london

Hrvatski kulturni klub u obrazloženju navodi kako je glumica svojim cjelokupnim umjetničkim opusom postala istaknuta veleposlanica hrvatske kulture i zato joj se dodjeljuje ovo priznanje. Zrinka je bila sretna što su ovoj dodjeli bili prisutni njezini bliski prijatelji i članovi obitelji, a iz prvog reda podršku joj je dao dugogodišnji dečko Niko Kranjčar.

