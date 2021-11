Urednik 'Potjere' objasnio nam je zašto se dogodio presedan nakon gafa u sinoćnjoj emisiji

Na društvenim mrežama ne prestaju rasprave oko sinoćnje emisije HRT-ovog kviza "Potjera" koja je završila tako da je pobjeda za "zelenim stolom" pripala natjecatelju Ivanu, premda ga je lovac Krešimir Sučević-Međeral uspio stići.

Naime, u lovčevoj završnoj potjeri postavljeno je pitanje o geometrijskom tijelu u središtu naslovnice albuma „The Dark Side of the Moon“ Pink Floyda. Predviđeni točan odgovor bio je „prizma“, a natjecatelj je nakon lovčeva netočnog odgovora ponudio odgovor „piramida“. Natjecateljev odgovor isprva nije bio priznat i lovac nije bio vraćen korak natrag.

– Naknadnom provjerom odlučeno je ipak da se prizna natjecateljev odgovor pa bi lovcu, uz preostale dvije sekunde, do pobjede nedostajao još jedan korak i samim time premalo vremena za čitanje pitanja i odgovor pa je u večerašnjoj emisiji pobjednikom proglašen natjecatelj. Bit će mu isplaćeno 17.500 kn, odnosno iznos za koji je igrao u završnoj potjeri. Uz isprike natjecatelju, ispričavamo se i gledateljima koje pozivamo da i dalje uživaju u premijernim emisijama Potjere – poručili su s HRT-a.

Gledatelji su odmah nakon emisije krenuli s raspravom treba li se priznati odgovor piramida, a urednik Potjere Igor Grković za Večernji list objasnio je što se dogodilo.

– Natjecatelj je završio strojarstvo, pa mu je to saznanje bliže nego nekome drugome. Nije se žalio odmah nakon snimanja, što je dopušteno našim propisima, nego kasnije navečer. Tražili smo ekspertizu profesora s PMF-a, oni su nam pojasnili i bili smo sto posto sigurni da se njegov odgovor može priznati kao točan. Na idućem snimanju voditelj Joško Lokas snimio je novu odjavu u kojoj je elaborirao u čemu je bila riječ – kazao je Grković.

Natjecatelj je nakon toga obaviješten, a pripalo mu je osvojenih 17.500 kuna. Kviz "Potjera" dosad se emitirao 1150 puta, a ovo je prvi put da je pobjednik proglašen nakon emisije.

– Zna se događati da nakon završne potjere ekipe, a prije nego što izađe lovac, pregledamo snimku i naknadno priznamo neki odgovor, pa onda Joško zna objaviti kako ekipa ima 11 a ne 10 koraka prednosti. Mi imamo mogućnost provjere kada stane vrijeme, a to smo mogli napraviti kada je natjecatelj u emisiji rekao "piramida". No, to nam tada nije "zazvonilo" pa nam je jedino po protokolu preostalo da dobijemo dodatnu ekspertizu – kaže Grković. Bitno je i da su lovcu ostale samo dvije sekunde do kraja završne potjere, pa nije bilo više vremena za novo pitanje.

– Da je lovcu ostalo više vremena, onda natjecatelja ne bismo proglasili pobjednikom nego bismo jedino mogli ispričati mu se i pozvati ga da sudjeluje u drugoj emisiji – zaključio je Grković.

VIDEO: Alan Hržica: “Na našim koncertima su ljudi, Bog i ja.”