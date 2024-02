Irena iz 'Života na vagi' ima jake bolove u koljenu i priprema se za operaciju

Jedna od kandidatkinja sedme sezone showa "Život na vagi" Irena Pušec na finalnom vaganju sredinom prosinca prošle godine imala je 138,8 kilograma te je izgubila 31,1 kilogram i tjelesnu masu smanjila za 18,3 posto. Tijekom svog boravka u showu trudila se i bila je uporna i rezultat se na kraju vidio iako joj nije bilo nimalo lako i jednostavno jer je trpjela bolove. Ti bolovi su joj velika prepreka i nakon izlaska iz showa i ne može vježbati tempom kojim želi jer ima problema s koljenima.

- Nažalost, zbog jakih bolova u koljenima ne mogu vježbati koliko želim, ali moje se kretanje jako popravilo, eto, tri sata stajanja na koncertu i malo plesa uz muziku vam je najveći dokaz da sam bolje sa zdravljem. Noge mi više nisu toliko otečene, ne skuplja mi se voda, jedinu su ta koljena problem, no ako Bog da, do druge godine riješit ću i to. Liječnici su mi objasnili da moram riješiti jedno po jedno, a za svako koljeno treba šest mjeseci oporavka, ali najvažnije je da moji kilogrami ne idu gore i da se pripremam za operaciju - ispričala je Irena za RTL.

Životne navike su joj se drastično promijenile nakon sudjelovanja u ovom showu i treniranje je postalo dio njezine rutine i na početku joj nije sve išlo glatko.

- U početku je bilo malo teže dok nisam našla svoju tehniku kako da radim. Svaki puta je bilo sve bolje, na traci sam najviše radila i najviše se borila da koljena prorade. Bicikl još ne ide, ali sve drugo ide i ponosna sam na to što sam napravila do sad - zadovoljna je Irena. Osim što su redoviti treninzi dio njezine svakodnevice uvela je i velike promjene u samu prehranu i sada primjenjuje brojne savjete koje je od nutricionistice dobila u showu.

- Jedem po prehrani koju je dala nutricionistica Martina, ali sam si napravila i svoju prehranu koju moram imati i nakon showa jer ja volim kuhati i kuham, no sredila sam da to više nije ono što je bilo prije: nema masnoće, nema šećera, nema tolikih ugljikohidrata i manje su porcije - otkriva Irena svoj plan prehrane.



