Nives Ivanišević pohvalila se bajkovitom lokacijom i novim postignućem

Radijska voditeljica Nives Ivanišević (42) pohvalila se pratiteljima da sa suprugom Goranom Ivaniševićem (52) i sinom Oliverom uživa na skijanju na talijanskim Dolomitima. Nives se pohvalila fotografijom na kojoj je pozirala uz prekrasan krajolik koji krasi ovaj dio Italije.

''Umorna, ali sretna! Dva plava spusta danas'', napisala je u opisu i pohvalila se kategorijom skijanja koju je savladala.

Za Instagram priču snimila je i Gorana na skijama koji je čekao da krenu u daljnju vožnju.

Nedavno je objavila i svoj recept za američke palačinke. Nives kaže kako te palačinke sprema za svoju obitelj, te da uvijek napravi više smjese jer kako naglašava - njeni doma puno jedu. Ivanišević je odgovarala na pitanja pratitelja, pa je jednoj od svojih pratiteljica otkrila koje sastojke koristi kako bi bile slasne i mekane.

200 g brašna

1 vrećica praška za pecivo

1 vanilin šećer

250 ml mlijeka

1 jaje

3 žlice otopljenog maslaca

Krajem prošle godine uživali su u toplijim krajevima, gdje su proslavili šestu godišnjicu braka.

Podsjetimo, Nives i Goran u braku su od 2017. godine, a roditelji petogodišnjeg sina Olivera postali su u rujnu 2018. Vjenčali su se nakon godinu dana veze, što je prvi brak za voditeljicu, ali drugi za tenisača koji je bio u braku s bivšom manekenkom Tatjanom Dragović. Goran s Tatjanom ima dvoje djece, kćer Amber Mariju i sina Emanuela.

– Nekoliko stvari mi je jako važno u životu pa ću nastojati to prenijeti svome djetetu. Prije svega to je vrijednost obitelji i prijatelja, a na odnosima treba raditi i uvijek biti tu za one koje volite. Važno je i naučiti da ljepota nije ono kako izgledaš, nego kako se odnosiš prema drugima, osobito prema onima koji su u nekom trenutku slabiji od tebe. Zatim da ne trebaš biti najbolji u svemu, ali uvijek trebaš dati sve od sebe – objasnila je Nives kada su je pitali koje vrijednosti želi usaditi malom Oliveru, svojem prvorođencu i tada otkrila da smatra kako će ona biti stroža od Gorana.

