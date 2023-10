Znate li tko je ovo? Slamao je ženska srca, a na novim fotkama izgleda neprepoznatljivo

Glumca Toma Sellecka (78) mnogi pamte po ulozi privatnog detektiva Thomasa Magnuma u kultnoj krimi seriji ''Magnum'' koja se prikazivala 80-ih. Magnum je živio na Havajima i vozio crveni Ferrari, a za ulogu u seriji koja je trajala osam sezona dobio je i nagradu Emmy. Inače, jedan je od najdugovječnijih glumaca, a svoj zaštitni znak, brkove, obrijao je samo kada su to zahtijevale uloge. Nije ih nosio u filmu ''In & Out“ iz 1997. godine, a prije toga obrijao ih je 1976. za ulogu u ''Charliejevim anđelima''.

Ono što je mnoge šokiralo, na novim fotkama koje su izašle u javnost, je da je glumac odlučio odbaciti svoj zaštitni znak, pa više ne nosi samo brkove - po kojima su ga mnogi do sad najbolje znali prepoznati, već je pustio bradu. Glumac je natukao i kilograme, pa su ga na novim fotografijama mnogi jedva prepoznali.

Selleck se rodio 1954. godine u Detroitu u obitelji domaćice i investitora nekretnina.

Pohađao je Sveučilište Južne Kalifornije, a na zadnjoj godini studija dobio je košarkašku stipendiju, no ubrzo je stigla i prva televizijska uloga i to u filmu ''The Dating Game'' 1965. godine, a onda se pojavio u brojnim reklamama poput one za Pepsi, a prije uloge u ''Magnumu'' pojavio je u nekoliko neuspješnih serija. U karijeri je naišao i na jako tešku odluku. Naime, morao je birati između uloge Indiane Jonesa u ''Otimačima izgubljenog kovčega'' i one Thomasa Magnuma, a brojni ga pametne i po ulozi u seriji ''Prijatelji'' kada je glumio Monicinog starijeg dečka doktora.

Tom se zatim ponovno obrijao za ulogu u predstavi ''A Thousand Clowns'' na Broadwayu 2001. godine. Zanimljivo je i kako je 2015. godine uvršten u International Moustache Hall of Fame, a ikako se ''najpoznatiji holivudski brk'', kako mu često tepaju, odlučio umiroviti, glumi s vremena na vrijeme. Sada živi na svom ranču, a nekoliko puta je izjavio kako ga rad sa životinjama umiruje i čini sretnim te kako mu je upravo to trebalo nakon duge filmske karijere.

Godine 1971. oženio se s manekenkom Jacqueline Ray te je usvojio njezinog sina Kevina, no brak je završio 1982. Ponovo se oženio pet godina kasnije s Jillie Mack, a par zajedno ima kći Hannah.

