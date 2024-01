Živko Anočić: Nominacija mi je jako emotivna jer mi je stalo do Lukasovog filma

30 GODINA VEČERNJAKOVE RUŽE

Legendarnog Olivera Mlakara prije pet godina iznenadili smo i dali mu posebnu nagradu

Bila je to proslava 25. rođendana koju ćemo svakako nadmašiti ove godine kada Ruža slavi svoj 30. rođendan, a fešta nakon same dodjela bila je također za pamćenje. Kada prolistamo album sjećanja čini se kao da smo znali što slijedi, iako je to te tople proljetne, zagrebačke večeri, kada su mnogi dočekali prve tragove zore na balkonu HNK Zagreb, izgledalo kao (pomalo ofucani) scenarij nekog filma katastrofe.