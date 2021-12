Zagorci podbacili, a Željka nije krila nezadovoljstvo: 'Sa smotuljkom u banani ima puno problema'

Blagdanski specijal 'Tri, dva, jedan - ho, ho, ho!' ušao je u finalni tjedan u kojem ćemo dobiti pobjednika koji osvaja poklon-bon Prima namještaja u iznosu od 15 tisuća kuna, a danas su natjecatelji kuhali 75 minuta jela s pet različitih kontinenata.

Recepte su birali po trenutačnom poretku na tablici tako da su Zagorci bili prvi, a odabrali su Južnu Ameriku zato što im je to zvučalo jako izazovno. Na kraju su zaključili da su odabrali najteže, što se kasnije i vidjelo po ocjenama. Dubrovčani su se odlučili za Europu, Šibenčani za Aziju, Primorci su odabrali Afriku, a Nesalomljivima je ostala Sjeverna Amerika.

Nesalomljivi su ponovno dobili novog člana Filipa jer je Irena, nažalost, morala odustati zbog zdravstvenih razloga, a nakon što su proučili recepte, timovi su se bacili na kuhanje. „Današnji zadaci mi se čine najlakši do sada“, samouvjereno je rekao Ivan i nastavio: „To je gotovo za 20 minuta, losos sam milijun puta pravio za svoju ženu. Ona se nije nikad nije pobunila pa vjerujem da neće ni Željka.“

Foto: RTL

Natjecatelji su jedva čekali probati svoje recepte i svi su bili u žurbi osim Ivana koji je uglavnom degustirao namirnice, a manje se bavio kuhanjem. Šibenčani su bili veseli i opušteni kao i inače, Ivana iz tima Škerac brzo je napravila svoju makovnjaču i odlučila je pomagati ostalima dok se Filip dobro snalazio u kuhanju i sa svojom novom ekipom.

Pred žiri su prvi došli Šibenčani, koji su spravljali azijska jela. Mile je pripremao škampe, Milan slatko-kiselu piletinu, a Duška kekse. „Prezadovoljan sam sa svim jelima, nemam nikakve primjedbe“, rekao je Špiček, Željki je također sve bilo ukusno, a keksi su joj bili fenomenalni. Pažanin je isto bio zadovoljan iako mu je riža bila malo jače skuhana i nije mu bila dovoljno slana. Željka i Pažanin dali su osmice, a Špiček ponovno desetku za tim Šibenski guložni bonkulovići, koji su osvojili 26 bodova.

Nesalomljivi su bili sljedeći, a njihov kontinent bio je Sjeverna Amerika - Ivan je pripremao lososa, Filip pečenu piletinu, a Lukrecia kolač od medenjaka s ananasom. Žiri nije bio zadovoljan Ivanovim jelom zato što je u svemu nedostajalo začina, a za Filipovo jelo Pažanin je rekao: „Riža je bila perfektna, sve je bilo odlično začinjeno.“ Špičeku se također svidjela piletina u đumbiru, a Lukrecijin kolač svidio se i njemu i Pažaninu. Ivan je naposljetku priznao da je izrezao lososa na komadiće jer je mislio da se neće ispeći i spašavao je stvar, a Željka je dodala kako uopće nije bio hrskav ni u korici od sezama te da nije bio ni dobro očišćen. Žiri je pohvalio Filipa i Pažanin mu je predložio da se prijavi u novu sezonu 'Tri, dva, jedan - kuhaj!' a on je bio ugodno iznenađen. Pažanin je dao šesticu, a Željka i Špiček sedmicu i Nesalomljivi su osvojili tek 20 bodova. „Žiri nas mrzi kao tim“, komentirao je Ivan.

Na red je došao tim Škerac, a oni su kuhali europska jela. Karloti i Zoran pripremali su francuske Jakobove kapice i portugalsku hobotnicu, a Ivana hrvatsku makovnjaču. „Hobotnica je bila odlična, fantastično začinjena, besprijekorno su to odradili“, rekao je Pažanin, a Željka dodala da su jako dobro odradili zadatak. Dubrovčani su dobili tri devetke i osvojili 27 bodova.

Foto: RTL Tim Krepat, ma ne molat poslužili su afrički meni - Leo je pripremio juhu od batata, Enes pitu od mljevenog mesa, a Nikita nabujak, odnosno, puding. „Tako je bilo dobro izbalansirano s tim egzotičnim namirnicama, začinima… Dobili su slatkoću, slanoću, pikantnost, jako sam zadovoljan, to je bilo baš profesionalno odrađeno“, rekao je Pažanin, a Željka dodala: „Ova vaša afrička juha je jako ukusna, baš ste lijepo začinili.“ Ukusna joj je bila i mesna štruca, baš kao i kolač. Špiček nije imao nikakve zamjerke da bi to pokazao i ocjenom: on i Pažanin dali su desetke, a Željka devetku tako da su Primorci osvojili 29 bodova.

Pred žiri su stigli i Zagorci, koji su pravili jela Južne Amerike. Petra je pripremala složenac s kobasicama, Vjeko nadjevene palačinke od kukuruznog brašna pečene u listovima banane, a Mario voćni kolač. Pažaninu se svidio Petrin složenac, no ne i Vjekoslavovo jelo, a slično je mislila i Željka. „Sa smotuljkom u banani ima puno problema, potpuno je nedefinirano - dobila se jedna masa koja je prekompaktna; nije tijesto, pa još riža, meso...“ Kolač je svima bio u redu, a zaključak je bio da su Zagorci podbacili. Žiri im je dao tri šestice i osvojili su samo 18 bodova.

Danas su prvi na ljestvici bili Primorci, a prvi put otkako je počela emisija - zadnji nisu Nesalomljivi, nego Zagorci! U ukupnom poretku na prvome mjestu je Škerac, a na posljednjem su i dalje Nesalomljivi.

