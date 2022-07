Zelenskij i supruga pozirali za Vogue pa se našli na meti kritika:'Njihov narod umire, a oni se fotografiraju...'

Prva dama Ukrajine Olena Zelenska pozirala je za naslovnicu magazina Vogue. Na nekoliko fotografija u časopisu pozirali su zajedno, a govorili su o sebi, braku i ratu u Ukrajini.

-Uvijek sam voljela biti iza pozornice, to mi je odgovaralo. Dolazak na svjetla pozornice teško mi je pao- rekla je Zelenska te ispričala kako su se ona i suprug upoznali još u srednjoj školi, a prohodali su tek na fakultetu. Prije nego što je njezin suprug postao predsjednik, oboje su radili u industriji zabave.

U suradnji s nekoliko prijatelja 2003. godine osnovali su produkcijsku kuću Kvartal 95 koja je postala najveća na području gdje se govori ruski i ukrajinski, a producirali su i popularni satirički program Večernji kvartal u kojem je Zelenskij nastupao kao voditelj, a njegova supruga pisala je scenarij.

Kako je kazala, najviše se bojala da će funkcija izložiti njihovu djecu, sina Kirila (9) i kći Aleksandru (18), no kako piše Vogue, Olena se odlično snašla u ulozi prve dame te otkrila kako inspiraciju dobiva od svojih sugrađana.

-Radujemo se pobjedi. Ne sumnjamo u to da ćemo pobijediti- kazala je Olena, a potom je predsjednik ispričao što ga je privuklo na prvoj dami.

-Pogledaš u nečije oči, nečije usne. Ali kad krene razgovor, onda se prelazi granica između sviđanja i ljubavi. To se meni dogodilo- rekao je Zelenski. Prisjetio se kako ju je pokušao pridobiti humorom, no to nije išlo po planu. -Moje šale joj ne sjedaju uvijek baš dobro- priznao je.

Intervju i naslovnica Voguea izazivali su brojne reakcije na društvenim mrežama. Dio korisnika komentirao je kako su ''divan i hrabar par'' te su imali same pohvale.

"Remek-djelo'', Njihove oči šalju tisuću emocija", "E to je par vrijedan naslovnice Voguea", ''Savršeni'', ''Predivni'', neki su od pozitivnih komentara, no neki se nisu složili. "Njihov narod umire, a oni se fotografiraju", "Sad je i maneken?", "Zar vi ne biste trebali pomagati svojoj zemlji, umjesto da se fotografirate za Vogue?", pisali su nezadovoljni korisnici.

