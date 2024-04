Zdenka Kovačiček otkrila veliku životnu tajnu: 'Držim se kao da imam 40...'

Legendarna domaća glazbenica Zdenka Kovačiček (80) stari kao dobro vino. U svojim javnim istupima odiše energijom, poletnošću i optimizmom, a nedavno je gostujući u emisiji 'Zdravlje na kvadrat' ispričala koja je tajna njezine nove mladosti dok gazi osmo desetljeće života.

- Pa, držim se kao 40. Ovih drugih 40. Onih prvih 40 sam učila, učila i učila, odrastala, stjecala iskustvo. Sad sam jako iskusna, pametna i puno toga znam - započela je razgovor hrvatska jazz i rock pjevačica, pa u nastavku otkrila recept vlastite dugovječnosti.

- To je upravo ta volja za životom. Ja sam odrastala s glazbom, obožavala glazbu od najranije mladosti, od pete godine. Bila sam u kazalištu, glumila. Ja sam od pete godine na sceni. I mogu ti reći da ovisi o čovjeku, ali rekla sam sama sebi "bit ću na sceni čitav život" i to mi se ostvarilo. Zbog toga sam sretna, bez obzira na to što život donosi nekakve ružne i tužne trenutke, ali ja sam bila sretna! - objašnjava gošća te priča kako se ona nosila s teškim životnim trenutcima.

- Teško je da tu postoji neki recept. Vjerojatno je tu posloženo više tih stvari, malo sreće i puno vjere u ono što radiš. Ja kao mlađa nisam imala baš puno samopouzdanja. Nemam ni sad kad me netko odbije ili ne uspijem realizirati zamišljeno. Koji put kažem "Pa neću, nema smisla", nakon čega se povučem. Onda mi dođe neka nova energija, valjda iz svemira. Počinjem vjerovati u taj neki svemir koji te vodi kroz život - iskrena je Kovačiček.

Zdenka također priznaje da s godinama sve manje vjeruje ljudima, zbog čega voli uživati u prirodi: - Vjera u ljude kritična je točka u životu. Ja sam oduvijek vjerovala ljudima, i previše, i zato sam često bila razočarana. Nikad nisam počela komunicirati, upoznavati se s nekim ljudima s razmišljanjem o tome kakav je taj čovjek. Nikad! Ali čovjek kad-tad pokaže pravo lice. Sad sam ipak malo pametnija - zaključuje glazbena diva, koja kaže da se zdravstveno osjeća odlično, što pripisuje zdravim promjenama u prehrani.

- U početku se prilagođavaš, jedeš sve što ti daju, pogotovo na turnejama po Rusiji. Možeš misliti koja je ondje bila hrana. Bilo je i loše i dobro. Znači, moraš se prilagoditi. I tako sam provela prvih 40. Sad ovih drugih 40 ipak malo pazim. Prvo, moram paziti zbog linije, onda zbog zdravlja i zbog izgleda - naglasila je jedna od najznačajnijih osoba domaće glazbe u razgovoru za 'Zdravlje na kvadrat'.

Podsjetimo, pjevačica se prethodno pojavila na ovogodišnjoj Večernjakovoj ruži gdje je zajedno s Antonijom Blaće uručila nagradu u kategoriji radijske osobe godine. Zdenka Kovačiček odrasla je na pozornici, a svoj život definitivno je posvetila glazbi i umjetnosti. Kovačiček je imala samo 13 godina kada je s Nadom Žitnik osvajala domaće europske pozornice, a njihov duo Hani bio je prava senzacija, naravno uz Vicu Vukova, Gabi Novak i 4M, pa su uz njih putovale inozemstvom. Nakon što su se Zdenka i Nada razdvojile, svaka je krenula svojom stazom, a da su u metropolu donijele nove svjetske trendove koji se i danas pamte, to uopće nije upitno.

Karijeru je strahovito brzo izgradila i to uzlaznom putanjom, a ono što ju je vinulo jest upravo pobjeda na Opatijskom festivalu te je u to vrijeme započela suradnju s Boškom Petrovićem. U Hrvatskoj je tada rijetko tko svirao i pjevao jazz i soul, a glazbeni su producenti kod nje primijetili naginjanje i talent k tome te su joj upravo pjesme s takvim elementima i dodjeljivali. Upravo takav zvuk, ovu glazbenicu i danas prati.

