Marco Cuccurin se požalio: 'Žena me fizički napala u pekari. Ne mogu vjerovati da nitko nije reagirao'

Pobjednik Plesa sa zvijezdama i influencer Marco Cuccurin na Instagramu je napisao kako ga je u pekari napala njemu nepoznata žena.

- Pitao sam ženu čeka li red, a ona me samo hladno pogledala i maknula se od mene na skroz drugi kraj pekare. Pet sekundi nakon vraća se na to mjesto pokraj mene i cijelo vrijeme me čudno gleda. Imala je dvije putne torbe na sebi i odjednom se zaletjela na mene s tim torbama da me namjerno lupi i potom je otišla u drugom smjeru. Ne, žena me nije ozlijedila, ali me povrijedila. Emotivno me dugo ništa nije tako poljuljalo i znam da to zvuči smiješno zato što me svi znate kao pozitivnog lika i znate koliko me ništa ne može poljuljati , napisao je Marco na Storyju i dodao kako mu nije jasno da nitko nije reagirao.

Foto: Instagram

- No evo ne mogu vjerovati da nitko u pekari nije reagirao, ne mogu vjerovati da je ta žena imala hrabrost tako se ponijeti u javnosti i ne mogu vjerovati da smo sposobni vršiti nasilje nad ljudima koje NE poznajemo i NE ZNAMO njihovu priču. Zar smo došli do toga da se nasilje tolerira u društvu ili? Možda će netko reći 'opet ovaj Marco dramatizira', ali dobro razmisli želiš li da se ovako nešto dogodi tvom djetetu. Odgovori si na to pitanje i onda mi se ponovno javite. Dokle god imam moć govora i društvenih mreža, neću stati promovirati dobrotu, jednakost i razumijevanje. Dajte ljudi budite sretni, vodite svoj život, budite 100% SVOJI jer vjerujem da ste stvarno takvi, ne bi bili niti nesretni niti nezadovoljni, napisao je Cuccurin.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Marco je krajem prošle kod Tatjane Jurić u podcastu Skip or Beep bravo! radija. Influencer je prije tri godine ostao bez majke koja mu je bila najveća životna podrška, odnos s ocem tek je počeo graditi, okolina u kojoj je odrastao ga je osuđivala, ali i osobe iz javnog života, a vršnjaci u školi su ga maltretirali zbog njegove seksualne orijentacije. Svejedno nikada nije birao lakši put i odustajao od sebe i svojih snova – koje konačno živi. No nije mu bilo lako! Vršnjačko nasilje sustavno je trpio.

- Najviše me je pogodilo kada sam u osnovnoj došao u školu, a pola škole bilo je raspisano s grafitima – moje ime, prezime pa razni neprimjereni znakovi, riječi, sadržaji... Pisalo je svašta, a najviše se ticalo moje seksualnosti i fizičkog izgleda, jer sam se uvijek nekako nosio drukčije samo što kad imaš 10, 11, 12 godina, ne znaš stati iza sebe i onoga što predstavljaš, ali sada, hvala Bogu, znam. Tada nisam znao i to me jako pogodilo...

Nasilnici su tada kažnjeni, neki su i izbačeni iz škole, prisjetio se Marco.

