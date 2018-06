Žanamari objavila fotku u donjem rublju, obožavatelj poručio: Srce će mi stati

Jutro... uz kavicu i dodir kojeg volim ❤️ U čemu vi pijete jutarnju kavu? Set donjeg rublja 👉🏼 ‘Paulina’ by @alma.ras Gdje nabaviti 👉🏼 ALMARAS, Frankopanska 2b, Zagreb & webshop 🔥marka.hr🔥 @markamhr *If you love #lingerie FOLLOW @alma.ras & @markamhr #markahr #AlmaRas #SS18 #elegantlingerie #feelfeminine #bralette #bra #slip #underwear #ootd 📸 by @joshuamacks

A post shared by Žanamari Perčić (@zanamari) on Jun 18, 2018 at 2:19am PDT