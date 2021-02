Zadnje dvije sekunde ih spasile, Mladen podbacio na ovim pitanjima: 'Ovo je bilo daleko od dobrog'

U večerašnjoj Potjeri briljirali su Hrvoje, Maja i Valentino te su kući su otišli bogatiji za čak 147 tisuća kuna, a sve zato što su uspjeli pobjeći jednom od najopasnijih lovaca - Mladenu, i to su ih posljednje dvije sekunde "spasile".

U završnoj su uspjeli odgovoriti na 13 pitanja u svoje 2 minute, a iako se činilo kako to lovcu neće biti problem, Mladen je večeras napravio puno grešaka u svojoj završnoj potjeri. Neka od pitanja ekipa je odmah znala odgovoriti te su ga tako uspješno nadmašili.

Prvo pitanje koje ga je unazadilo glasilo je: Koje muško ime pročitano unazad postaje 'radna skela', a odgovor, koji je znala ekipa te tako Mladena vratila na 1 odgovor, glasio je: Aleksandar. Mučilo ga je i pitanje: Trodimenzionalni zemljovid s ispupčenjima za brda i planine nazivamo kakvim karatama?. Mladen je odgovorio Topografskim, a ekipa ga je tu ponovno uhvatila i ponudila točak odgovor: reljefnim. Tu je priznao da ovaj put, za razliku od prvog, nije u pitanju bila dekoncentracija. Iduće pitanje koje nije znao bilo je: Koji je njemački književnik razvio epsko kazalište inzistrirajući na efektu očuđenja? Mladen je odgovorio Goethe, a ekipa je ponovno ponudila točak odgovor: Bertolt Brecht. Nije znao ni pitanje: Koja riječ u ekonomiji označava novo izdavanje dionica, a u medijima televizijski format. Odgovor je glasio emisija, a čak ga ni ekipa nije znala ovaj put.

Potom, mučilo ga je pitanje 'U Bajkalskome jezeru je više od 80 tisuća jedinki jedne endemske vrste kojih sisavaca?'. Mlden je odgovorio dupina, ekipa vidra, no točan odgovor je ipak bio tuljani. Pitanje 'Koji dokumentarac prati nastanak posljednjeg studijskog albuma Beatlesa i po njemu je nazvan?' također nije znao, a ni ekipa nije znala, no odgovor je 'Let it be'. Tu su mu već ostale samo dvije sekunde, koje nisu bile doboljne da ostvari još 2 točna odgovora, zbog čega je ekipa kući otišla sa 147.000 kuna.

- Ne mogu reći da sam odigrao katastrofalno, ali daleko je to bilo od dobroga. Evo ja sam dao sve da Valentino i Hrvoje ostanu u Hrvatskoj, a da se Maja vrati, nadam se da ćete to znati cijeniti. Vi ste ovo ponajprije zaslužili, a ja sam malo pomogao sa svojim greškama - kazao je Mladen po završetku.

Maja se u Hrvatsku vratila iz Dublina, a ovo joj je već šesti put u Potjeri te je na kraju rekla: 'Napokon!'. Lokas ju je pitao hoće li se nakon ovog vratiti, no kazala je kako će ipak vidjeti.