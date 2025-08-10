Za najbolju britansku humorističnu seriju svih vremena izabrane 'Mućke'

Britanci su opet izglasali "Mućke" kao svoju najbolju humorističnu seriju u povijesti. Popularni podcast "The Rest is Entertainment" napravio je anketu u kojoj je 2000 ispitanika biralo najbolju seriju britanske produkcije za svako desetljeće, a onda najbolju općenito. Najprije je kao najbolji otočni sitcom 1980-ih proglašena serija "Mućke", za 1990-e je to "Mr. Bean", a za 1970-e "Fawlty Towers". Za 2000-e pak odabrana je serija Gavin & Stacey.

"Mućke", koje se kod nas i ovih dana repriziraju na jednom od kanala te se i inače smatraju jednim od najboljih sitcoma uopće, pobijedile su s udjelom od 33 posto glasova neke ozbiljne konkurente poput serija "Crna guja", "Da, ministre" ili "Crveni patuljak". Nakon glasanja po dekadama, uslijedilo je veliko finale u kojem su pobijedile Mućke.

Najbolje serije su „Most“, „Breaking Bad“ i „Mućke“, odmah za njima su „Twin Peaks“, „Žica“, „Igra prijestolja“, „Crno ogledalo“

I u nekim prijašnjim sličnim ispitivanjima Britanci su "Mućke" proglašavali najboljom serijom. U anketi YouGova iz 2015. ta je serija također odabrana kao najbolji britanski sitcom ukupno, ali je "Fawlty Towers" bila druga, dok je na trećem mjestu završila "Crna guja". Sve ove serije, s izuzetkom sitcoma "Gavin & Stacey", bile su 1980-ih i 1990-ih kultne i kod nas. Zanimljive su političke sklonosti poklonika pojedine serije koje su se također ispitivale u anketi, pa je ispalo da za "Mućke" nisu najviše glasali pobornici Laburista, koji su pobijedili u Peckhamu, nego pobornici desne stranke Reform UK koju vodi populist Nigel Farage.

Kako živimo u nekim novim vremenima, danas se "Mućke" emitiraju uz upozorenje na politički nepodobne teme ili izražavanje te rasizam, a napominje se kako su tada – bila neka druga vremena. I serije "Mr. Bean" i "Fawlty Towers" u nas su bile iznimno popularne te su se gledale s gotovo fanatičnom predanošću pa i danas imaju kultni status.

Neki debatiraju je li baš "Mr. Bean" druga najbolja serija ikad, no treba podsjetiti da u njoj, kao i u legendarnoj "Crnoj guji", glumi također Rowan Atkinson koji je ovim serijama ostvario status globalne zvijezde. Zbog nenadmašnog talenta Johna Cleesea "Fawlty Towers" je ušao u povijesne anale, a pojedine epizode te serije također se emitiraju uz upozorenje. Ipak su tada bila neka druga vremena, no nema veze, sljedeće godine u ovo vrijeme bit ćemo milijunaši!