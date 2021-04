Renata razljutila Zorana pa ju je izbacio s farme: 'Od ove sekunde više nećeš ući u moju kuću'

Na farmi ratnog veterana Zorana Stričevića nikad dosta drame. Naime, kandidatkinja Renata Šapina uspjela ga je izbaciti iz takta i razljutiti svojim stavom, nakon što joj je dao još jednu priliku da ju bolje upozna.

U sinoćnjoj epizodi RTL-ovog showa "Ljubav je na selu" došlo je do burnih reakcija nakon što Renata nije ništa radila, za razliku od Suzi i Janje. Ona je kazala kako ju boli kava te je pola dana ležala u krevetu. S ostatkom ukućana nije došla ni ručati, premda je bila pozvana.

Foto: RTL Screenshot

Poslijepodne se opuštala u bazenu, što je dodatno iznerviralo cure na farmi, ali i domaćina kod kojeg se nije iskazala u radu u polju i kućanskim poslovima. On joj je ipak pružio šansu na još jednom spoju, ali kad se vratio kući, obznanio je da je Renatu poslao kući.

Šapina mu je predbacila što se ružno ponašao prema njoj i da je kao domaćin trebao pokucati na njena vrata sobe, upitati je kako je, pozvati na ručak ...Inzistirao je da je bio uljudan, na što je Renata uzvratila:

- Ne želim više ni sekunde ostati u tvojoj kući.

On se nije puno predomišljao, niti ju molio te joj je odbrusio.

- Od ove sekunde ti više nećeš u moju kuću - kazao je Zoran.

Foto: RTL Screenshot

Tako su suptilno Suzi i Janja eliminirale Renatu, a kada je ona prokomentirala da su previše radile, Zoran je damama uzvratio: "Od danas više ništa nećete raditi, samo uživati".

Na farmi Nevena Landeka nije bilo nikakvih svađa. Dapače, uzavrele strasti i ljubljenje u njegovom gepeku sa Samantom obilježili su romantiku za njih dvoje, a ona je potom preporučila svima da to probaju. Kod farmera Dragana Kežića došlo je do mirnog oproštaja jedne kandidatkinje od cijele ekipe. On je odlučio da na farmi ostaju Olja i Dijana, a izbacio Kristinu, što je nije uopće rastužilo već razveselilo.

