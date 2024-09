Vruća fotka! Nives Celzijus pratiteljima ubrzala puls: Pozirala na brodu, badić jedva zadržavao njene obline

Pjevačica, spisateljica, glumica i influencerica Nives Celzijus na Instagramu je ponovno podigla prašinu novom objavom. Naime, Celzijus je pozirala na pramcu broda u oskudnom izdanju. Bila je odjevena samo u jednodijelni badić, a njene obline nije mogla sakriti ni kosa koju je svezala u rep. Zgodna Nives pratiteljima je samo kratko poručila da joj je bilo lijepo, te otkrila da je slika nastala u Istri, točnije u Poreču.

Prije nekoliko dana ova svestrana dama objavila je novi spot za svoju pjesmu 'Moja pila'. "Nives opet diže Celzijuse!", "Ovo je najprovokativniji Niveskin spot ikad!", "Moja pila" je toliko vruća da će me grijati do Nove godine!", samo su neki od komentara oduševljenih obožavatelja koji su pogledali novi video spot Nives Celzijus "Moja pila" kao i atraktivne fotografije kojima je najavila premijeru na društvenim mrežama. Iako je singl za istoimenu pjesmu Nives objavila već u svibnju ove godine i s njom nastupila na ovogodišnjem CMC festivalu u Vodicama, vrući video uradak koji je izazvao pomutnju predstavila je tek sada jer, kako kaže, zbog brojnih obaveza preko ljeta nije stigla ranije snimiti spot. Po prvi put je režiju prepustila kultnom zadarskom snimatelju i fotografu Luckyju, a ispričala nam je i kako je inspiraciju za scenarij dobila gledajući atraktivne „mokre“ glazbene spotove svjetskih zvijezda.

- Od početaka glazbene karijere željela sam snimiti baš ovakav spot, gdje sve prska, kaplje, klizi. Oduvijek su mi scene pranja auta bile posebno senzualne i moćne te i dandanas pamtim Jessicu Simpson, Paris Hilton, Carmen Electru i Jenny McCarthy u tim mokrim izdanjima, sa šmrkom u ruci, kako sapunaju limenog ljubimca. "Moja pila" vrući je spoj svih tih spomenutih video uradaka koji su me inspirirali, s još pokojim Celzijusom. I moram priznati da mi je ovo bilo najzabavnije snimanje. Obično kad su ta cjelodnevna snimanja tijekom ljeta, borim se s vrućinama i znojem, a ovdje je sve bilo potaman. Taman kad udari toplina, a ja se lijepo pošpricam - kaže nam Nives koju ne brinu dežurni cenzori već samo komentari njenih obožavatelja. A oni ju zdušno podržavaju, "Brrm, brrm" razdragano pjevaju i mali i veliki.

"Moja pila" je drugi Nivesin singl nakon duže diskografske pauze, u kojoj se prvenstveno posvetila glumačkim i televizijskim angažmanima. U proteklih nekoliko godina gledali smo ju u brojnim serijama poput "San snova", "Čista ljubav", "Kumovi", "Aviondžije"... No bez glazbe i dalje ne može pa je tako za "Moju pilu" sama napisala glazbu i tekst, a aranžman je prepustila Bojanu Dragojeviću.

- "Moja pila" je još jedna u nizu mojih autorskih pjesama, snimljena još za vrijeme korone, ali čekala sam taj intuitivni trenutak da ju napokon predstavim publici. Često me pitaju o čemu zapravo govori pjesma. Inspiraciju sam dobila nakon sastanka s jednim regionalnim kolegom pjevačem, kada smo pregovarali oko zajedničkog dueta. Sjećam se da se u jednom trenutku malo opustio i počeo rangirati kolegice, uspoređujući ih s prijevoznim sredstvima. Od dvokotača, preko Stojadina pa sve do Bugattija. I OK, nažalost navikli smo na taj diskurs balkanskih muškaraca u kojem rado ženama "tepaju" uspoređujući ih s omiljenom limarijom, ali ipak sam bila osupnuta tolikim angažmanom oko stvaranja liste koju bi najradije "provozao". Prokomentirala sam tada da je šteta da toliko vremena troši na sanjarenje o vožnjama koje su mu nedostižne. I nakon toga je nastala Pila, kao šaljivi odgovor likovima koji bespotrebno mozgaju o neostvarivim vožnjama - dodala je atraktivna Nives Celzijus.

VEZANI ČLANCI:

Uvijek hrabra i iskrena Nives ponovno je iznenadila svoju publiku, no nije nam otkrila koji ju je to kolega glazbenik inspirirao da napiše "Moju pilu". Ako se odluči otkriti ovu malu tajnu sigurno će to biti na njenim društvenim mrežama, na kojima ju prati gotovo milijun pratitelja. Krajem godine očekuje ju još jedan izazov. Naime ova pjevačica, glumica, spisateljica i influencerica uskoro će postati i televizijska voditeljica u projektu "Imanje" regionalne Hype TV. Do tada ju čeka vruća, radna jesen kao i promocija pjesme "Moja pila" diljem Hrvatske i regije.

VIDEO Sjećate li se RTL-ova voditelja Marka Lušića? Više nije dio medijskog svijeta i iznenadit ćete se čime se sad bavi