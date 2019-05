Vraća se kultni Beverly Hills: evo kako će izgledati nova serija

Poštanski broj 90210 broj je koji ćemo vjerojatno prepoznati prije nego vlastiti, a u nama budi nostalgiju za dobrim starim vremenima. Devedesete su bile godine kada su roditelji uplaćivali mise za Eden i Cruza iz vjerojatno najpopularnije sapunice u povijesti, “Santa Barbare”, a klinci se nadali da će biti dio “Turbo limach showa”. Tinejdžerska populacija tada je jedva čekala novu epizodu serije “Beverly Hills, 90210” koja će se uskoro ponovo vratiti na male ekrane u skoro potpunom sastavu.

Brandon, Kelly, David, Andrea, Steve, Brenda, Donna i Dylan društvo je uz koje se smijalo, plakalo, ljutilo, a u sličnom sastavu, nakon 19 godina, vratit će se u seriju koja je svakom od njih donijela slavu o kojoj su tada mogli samo sanjati.

Kako su službeno objavili u priopćenju za medije, bit će snimljeno šest epizoda, a radnja će uključivati originalnu postavu koja će glumiti “pojačanu verziju sebe”, odnosno odvijat će se nakon što glumci odluče da je vrijeme za ponovno okupljanje. Kako će se snaći stari prijatelji i stare ljubavi, koliko su se promijenili u ovih 19 godina, koliko je prošlo od emitiranja posljednje epizode, znat ćemo već 7. kolovoza ove godine.

U novim nastavcima glumačka će se postava vratiti bez najpoznatijeg zločestog dečka 90-ih s televizijskih ekrana. Luke Perry, koji je glumio zgodnog i problematičnog Dylana McKaya, nedavno je, 4. ožujka, preminuo od posljedica moždanog udara u 52. godini života. Vijest o njegovoj smrti potresla je sve obožavatelje ove, ali i serije “Riverdale”, iz koje ga mlađe generacije pamte po ulozi Freda, Archiejeva oca. Iako je nezamislivo da će se ova serija nastaviti bez njega, njegova kolegica Gabrielle Carteris (koja glumi povučenu i mirnu Andreu) rekla je u razgovoru za US magazine da će mu kroz nove nastavke odati počast.

Nakon što je napustio seriju 1995. godine, Perry se ipak vratio i ostao do kraja zadnje sezone. Glumio je u mnogim poznatim serijama, posuđivao glasove u crtićima i glumio samog sebe, no zauvijek će ostati upamćen kao zločesti dečko i san svake tinejdžerice 90-ih. Shannen Doherty, temperamentna Brenda Walsh, i u stvarnom je životu poznata po svojoj prevrtljivoj naravi. Glumila je Dylanovu djevojku, a nakon četvrte sezone napustila je seriju, no potvrdila je da ćemo je ponovo gledati za nekoliko mjeseci. Osim ove serije, proslavila ju je još jedna velika uloga u poznatoj seriji o tri sestre, “Čarobnicama”, a pojavila se i u novoj verziji serije “90210”, čija radnja nije bila previše povezana s originalom. Dvaput se udavala i rastajala, preživjela je rak dojke, imala je problema s alkoholom, a poznato je i da je često radila probleme na setovima.

Je li Brenda napokon odrasla, pokazat će u novim epizodama. Brendin brat blizanac, glumi ga Jason Priestley, također se vraća na set, a njegov su život ovih 19 godina ispunile manje zapažene uloge u filmovima i serijama te ljubav prema automobilskim utrkama, njegov najdraži hobi. U kolovozu 2008. tijekom probne vožnje se zabio u zid te je zadobio teške ozljede. Jasonu to nije bilo prvi put da se zabio automobilom, 1998. godine pod utjecajem alkohola zabio se u telefonsku govornicu te je uhićen.

Danas je glumac u sretnom braku i ima dvoje djece. Njegova najboljeg prijatelja Davida Silvera glumio je Brian Austin Green koji je, osim zbog uloge u Beverly Hillsu, javnosti poznat iz serije “Kućanice” te “Terminator: Kronike Sarah Connor”. Ipak, najviše se pisalo o njegovi privatnom životu i razvodu od supruge glumice Megan Fox. U vezi su od 2004. godine, imaju troje djece, a nakon raznih napisa da će se rastati, par je ipak odlučio odustati od toga i pokušati ponovo. U posljednjoj epizodi serije David se oženi Donnom koju glumi Tori Spelling. Donna Martin je slatka djevojka iz susjedstva koju život ne mazi, posebno u vezama gdje često završi s nasilnim tipovima i izvuče deblji kraj. Dok u seriji David prevari Donnu, u stvarnom životu situacija je nešto drukčija za Tori.

Naime, prevarila je tadašnjeg muža s glumcem Deanom McDermottom, s kojim je još uvijek u braku te imaju petero djece. Osim glume, Tori je do danas napisala i šest knjiga. Njezine poznatije uloge bile su u filmovima “Vrisak 2” i “Mrak film 2”, ali i serijama “Melrose Place” i “Zvono kao spas”. Donnina najbolja prijateljica jedan je od najimpresivnijih ženskih likova. Plavušu o kojoj su dečki sanjali, a djevojke htjele biti ona, lijepu Kelly Taylor, utjelovila je Jennie Garth. Od nezrele tinejdžerke do samostalne djevojke, njezin je lik prolazio kroz ovisnosti te obiteljske i ljubavne drame.

Jennie je zadivila sve tom ulogom, zadržala se svih deset sezona, a glumila je i u spin-offu serije “90210”. Ženskar Steve Sanders, bogati klinac koji je imao sve što je htio, do posljednje sezone uspio je sazreti kao i Kelly. Glumac Ian Ziering iskoristio je popularnost dobivenu u seriji za uloge u drugim filmovima i serijama, a kao kolegice Shannon i Jennie, nastupao je i u showu “Ples sa zvijezdama” gdje je pokazao i plesačko umijeće.

Na ljubavnom planu nije imao toliko sreće, rastao se od prve supruge, no od 2010. u sretnom je braku te ima dvoje djece. Uz nove epizode ove popularne serije dolazi nam i novi naziv serije, “BH90210”, a što su nam spremili novi/stari likovi uz koje smo odrasli te koliko su se promijenili, uskoro će saznati svi obožavatelji kultne serije koja će se emitirati na FOX-u.

