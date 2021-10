Voditeljica obukla haljinu koja podsjeća na dinosaura iz 'Jurskog parka': 'Izgleda kao da je upravo ubila Newmana'

Bivša Viktorijina anđelica i voditeljica američke verzije 'Plesa sa zvijezdama' Tyra Banks (47) u posljednjoj je emisiji koja se emitirala u ponedjeljak nosila crvenu haljinu koja je podijelila mišljenja. Banks je nosila haljinu koja je s prednje strane bila kratka, a na stražnjoj strani je sezala do poda. Posebne rasprave potaknuli su njezini rukavi koji su bili predimenzionirani u obliku lepeza, a kombinaciju je upotpunila crnim salonkama i rukavicama.

Fotografiju u haljini podijelila je i na svojem Instagram profilu. Neki njezini pratiteljima se svidjela haljina, a drugi nisu dijelili to oduševljenje. "Volim te, ali ta haljina je 'ne'", jedan je od komentara na ovoj društvenoj mreži. "Nemam riječi koliko je ovo grozno", još je jedan od komentara. Posebno su se istaknuli komentari u kojima njezinu haljinu uspoređuju s dinosaurom iz poznatog filma 'Jurski park'. "Tyra izgleda kao da je upravo ubila Newmana u Jurskom parku", jedan je komentar. "Jesu li velociraptori bili tvoja inspiracija?", upitala ju je druga osoba. "Baš kao Jurski park", jedna je od zaključaka.

Who wore it best? @tyrabanks pic.twitter.com/yWWtCosp2p