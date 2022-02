Viktorija Rađa otkrila je kako se sprema za vjenčanje Petra Graše, a njezin suprug objavio je ovu fotku

Petar Grašo i Hana Huljić izreći će uskoro svoje sudbonosno da, a njihovi uzvanici i kumovi obavljaju završne pripreme za njihovo svadbeno slavlje. Petru će kum na vjenčanju biti naš proslavljeni košarkaš Dino Rađa koji je dugogodišnji prijatelj s glazbenikom i njegovom obitelji. Dinova supruga Viktorija u Splitu je danas imala užurban dan i nakon posjeta frizeru otišla je kod vizažistice i na Instagramu je pokazala kakvu frizuru i make up će imati na svadbi prijatelja Petra.

Foto: Instagram

Dino je pak objavio fotografiju iz sunčanog Splita i na fotki se vidi crkva svetog Frane i uz nju je stavio emotikon svadbenih zvona. Košarkaš uzvraća kumstvo svom prijatelju jer je Grašo bio njegov vjenčani kum 2001. godine kada su se vjenčali Dino i Viktorija. S Petrom se Rađa upoznao zahvaljujući njegovom ocu Zoranu, bivšem košarkašu i košarkaškom treneru i Petra je upoznao kad mu je bilo sedam godine i od tada s njim ima bratski odnos. U jednoj objavi na društvenim mrežama Rađa je istaknuo koliko mu je utjecaj Zorana Graše bio važan i koliko ga je usmjerio.

Foto: Instagram

- Zoran Grašo zvani Brkica je sudjelova u mom odgoju možda i vise od roditelja jer san u dvorani boravija vise nego doma. Kako košarkaškom odgoju tako i onom puno važnijem ljudskom. On je taj koji me izbacija iz prve momčadi zbog zalivanja vodon. Kako mi je samo opra uši kad san u hotelu Lero tija mraknit šugaman. More takvih odgojnih situacija. Naučija me prve centarske pivote koje san kasnije doktorira. Inače smo od prvih dana nenormalno bili povezani. - napisao je Rađa.