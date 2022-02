Minea pozirala u minici i skupila gomilu lajkova, a pratitelj ju upozorava: 'Pazi da ne padneš'

Pjevačica i voditeljica IN magazina Renata Končić Minea prošle godine je napunila 44. godine, a svojim izgledom gotovo svakodnevno oduševljava svoje pratitelje na društvenim mrežama. Osim izgleda mnogima se sviđa kako se Renata odijeva, a to se jasno može vidjeti i po broju lajkova koje skupljaju njene fotografije.

Na novoj fotki Minea isto tako ima zanimljivu modnu kombinaciju, a fokusirala se na zelenu boju. Odijenula je romantičnu bijelu košulju, zelenu minicu, a komebinaciju je začinila torbom u istoj boji i čizmama sa zelenim džonom.

''Felt cute, nema šanse da izbrišem later'' napsiala je Minea uz fotku koja je skupila preko 2000 lajkova u manje od 24 sata. Fanovi su joj u komentarima pisali komplimente, a jedan od njih se oslučio malo i našaliti.

''Pazi da ne padneš s tog zidića u lokal'' napisao je.

Minea plijeni pažnju svojim glasom, ali i stasom, a u jednom od intervjua otkrila nam je kako održava liniju.

- Poznata sam kao osoba koja je veliki gurman, koja jako voli kuhati i koja cijeli svoj život vodi bitku s kilogramima. S vremenom sam prihvatila svoje tijelo takvo kakvo jest. Zadnjih godina znam što smijem jesti, a što ne. Nema nekih konkretnih dijeta, ali trudim se jesti zdravo. Uz to idem i na vježbanje tri puta tjedno otkako su se otvorile teretane. Prije toga išla sam tri puta tjedno na Jarun i kombinirala brzo hodanje s trčanjem. To me spašavalo u pandemiji, pronašla sam svoj ispušni ventil. Kad se opustim s prehranom i tjelovježbom, to se na meni odmah vidi, ali ima mjeseci u godini kad si dam oduška - priznala je pjevačica.

