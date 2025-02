VIDEO Vlatka Pokos je ovako prije 20 godina govorila o ljubavi; ' Za mene idealan poklon nije materijalni'

Danas slavimo Valentinovo - dan koji obilježava ljubav u svim svojim oblicima. HRt je na Facebooku objavio video snimljen u emisiji Briljanteen prije točno 20 godina. Poznati glazbenici tada su govorili o ljubavi i Valentinovu, a zanimljivo je i danas vidjeti što su mislili. - Ljubav… teško pitanje. Nisam to očekivala. A ljubav… pa, to je teško definirati. Mislim da zapravo ne postoji prava definicija ljubavi. To je onaj osjećaj kada se zbog nekoga osjećaš predivno, čak i kad stvari nisu savršene. I to je ljubav, kazala je Vlatka Pokos i odgovorila koji je za nju idealan poklon za Valentinovo.

- Idealan poklon… Za mene to ne mora biti nešto materijalno. Važno mi je da osoba do koje mi je stalo bude dobra prema meni i da mi je lijepo s njom. To mi je dovoljno, kazala je Vlatka. - Ljubav? To je dugotrajna zaljubljenost. Ako uspiješ ostati zaljubljen duže vrijeme, onda je to ljubav, kazao je Tony Cetinski i otkrio koji je njemu idealan poklon.

- Recimo, jedna cura dobije pametnog dečka, a pametan dečko dobije pametnu curu. To bi bio dobar poklon, dodao je.

Marijan Ban je umjesto da objašnjava ilustrirao što je za njega prava ljubav.

- Evo… Marko, Anka, Mirta i Domina – to je prava ljubav, rekao je tadašnji frontmen Daleke obale i pokazao sliku svoje djece. Zanimljiv kao i uvijek bio je i Davor Gobac.

- Ljubav je imenica od pet slova i ne može se dobiti na lutriji, kazao je pjevač grupe Psihomodo Pop i odgovorio na pitanje što će ženi pokloniti za Valentinovo.

- Prošle godine sam joj poklonio sina, pa neka to ostane poklon za sva Valentinova koja dolaze, rekao je.

Na pitanje o pravoj ljubavi prema voljenoj osobi skromno je odgovorio i Gibonni.

- Ljubav prema voljenoj osobi teško je opisati. Nespretan sam kad o tome govorim… Lakše mi je pjevati o ljubavi. Ponekad mi čak i uspije da to otpjevam kako treba, rekao je Gibonni i dodao da se nada kako njegove pjesme izražavaju njegove osjećaje. Kazao je i kako zamišlja idealno Valentinovo. - Već sam nekoliko puta idealno proveo Valentinovo – na bini, pjevajući za zaljubljene ljude. Sve je opet u znaku ljubavi, iako ja nisam direktno uključen, objasnio je Gibonni.

