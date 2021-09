VIDEO UFC borac na crvenom tepihu krenuo šakama na repera, golivaša Megan Fox ga branila

Megan Fox (35) slovi za jednu od najseksi glumica, a tu je titulu opravdala i ovoga puta svojim provokativnim seksi izgledom na dodjeli nagrada MTV Video Music Awards. Glumica se na crvenom tepihu pojavila u prozirnoj haljini ispod koje su se jasno mogle vidjeti tangice, a istaknula je i svoj bujni dekolte. Cijelu kombinaciju Megan je zaokružila "wet" frizurom. Društvo joj je pravio njezin dečko glazbenik Machine Gun Kelly (31) s kojim privlači pažnju gdje god se skupa pojave.

Foto: Instagram screenshot Tako ni Kellyev outfit nije prošao nazamijećeno s obzirom da je za ovu prigodu odjenuo crveno šljokičasto odijelo, a na lice je stavio bijele bisere.

Megan i njezin odabranik spremno su pozirali fotografima dok se nisu našli u nezgodnoj situaciji. Naime, umalo je došlo do okršaja između Kellya i UFC borca Conora McGregora jer se, navodno, Kelly odbio fotografirati s McGregorom te ga je zalio pićem, a UFC borac se htio osvetiti šakama. No, strasti su smirili zaštitari te do tučnjave nije došlo.

Why is Conor trying to fight Machine Gun Kelly at the VMA awards. 😂😂😂😂 pic.twitter.com/MoN9qa9guU — Jason Williams (@jasoneg33) September 13, 2021

Glumica je odlučila izazvati još malo pažnje jer je s Kourtuney Kardashian sve iznenadila najavom partnera Machine Gun Kellyja na dodjeli.

"Ja sam veliki obožavatelj idućeg izvođača i gledala sam ga kako raste, ne samo kao umjetnika nego i kao osobu", rekla je Megan te dodala: "New York, budite posebno glasni za buduće očeve naših beba".

Također, Megan je dodatno sve zbunila opisom nove fotografije na Instagramu gdje je napisala "Tata će osvojiti VMA".

Iako se Megan i njezin dečko nisu izjasnili po pitanju prinove, brojni obožavatelji to su razumjerli kao najavu o Meganinoj trudnoći. Inače, Fox i Kelly javnosti su poznati kao neobičan par koji pažnju privlači razuzdanim ponašanjem, a upoznali su se i zaljubili na snimanju filma "Midnight in the Switchgrass." Megan se nakon toga razvela od glumca Briana Austina Greena s kojim ima troje djece.

