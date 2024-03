Grdović zaplesao Rim Tim Tagi Dim, progovorio i o cajkama: 'Zaraza koja je došla preko noći, a tako će i nestati'

Mladen Grdović slavi 45 godina karijere, a tim je povodom gostovao u "Dalibor Petko Showu": - Ovih 45 godina bilo mi je lipo. Sretan sam što sam živ i zdrav, da još uvijek mogu zabavljati publiku. Jedino za čim žalim je što nisam mogao imati paralelno i sportsku i pjevačku karijeru’, izjavio je Grdović, koji je nedavno objavio i novi cd "Za šaku ljubavi", koji je već nekoliko tjedana na broju jedan najprodavanijih albuma u Hrvatskoj.



Nakon koncerta u dvorani Višnjik, u rodnom Zadru, Mladen priprema i slavljeničke koncerte u Areni Zagreb, te na splitskim Gripama.



Osvrnuo se i na aktualnu scenu u kojoj cajke pune Arene: - To je nešto čudno, čudna propaganda. Jedna zaraza koja je došla preko noći, a tako će i otići. Nitko u tom fahu ne može nadmašiti Lepu Brenu. Danas cure ne znaju što će oko svega. Što se tiče Aleksandre Prijović koja je napunila 5,6 Arena, to ne pali u Dalmaciji. Kako ona pjeva, to nije za naš mentalitet ni u Dalmaciji, a niti u Istri ili Zagorju. U jednom djelu to može proći, ali neće trajati na ovakav način, da su popunjene Arene, a da pola ljudi ne zna početak pjesme. I iako su u srodstvu, Brenu u tom fahu ne može nitko nadmašiti, baš kao ni Tomu Zdravkovića. Zabavna glazba će uvijek ostati broj jedan, ostat će i klape, ali ovako nešto što dođe na brzinu, ne - izjavio je Mladen.

Miljenik naše reprezentacije sprema se i na nogometno prvenstvo, no novi dresovi mu se kažu ne sviđaju, baš kao ni politika u Hrvatskoj: - Užas i katastrofa, ne mogu zamisliti da se tako nešto događa. Ne daj bože da se opet dogodi neka korona i da se to spoji s nekim ratom u svijetu. Iz toga trebamo učiti, a ne da se gađamo kamenčićima, kao nekad u vrtiću - rekao je. Dao je i podršku našem Baby Lasagni na Eurosongu: - Čim sam ga poslušao i vidio rekao sam to je to. Dobro je napravio pjesmu, a to što ga ubadaju da ima veze s onom drugom pjesmom, išao sam poslušati i to je samo isti stil, ništa drugo. Mislim da će proći izvanredno, a jedino ga mogu satrati naši mediji, koji se prate i vani, i da na kraju završi na petom, šestom mjestu. Ali zaslužuje pobjedu - rekao je Grdović, koji je prihvatio izazov voditelja Dalibora Petka i zaplesao u studiju koreografiju "Rim Tim Tagi Dim".



Prisjetio se kako je bio ponosan kad je Riva osvojila Eurosong s pjesmom Rock me: - Pola njih sviralo je u mom bandu, a Emiliji sam prvoj dao mikrofon da pjeva. Svirao sam joj na maturalnoj zabavi, kad sam ju pozvao da pozornicu. Nakon njihove pobjede cijeli je Zadar slavio pet dana - prisjetio se Grdović.

Severinu je nazvao svojom sestrom, kazavši da ona misli da su posvađani, ali da to nije istina. Za najdražu kolegicu odabrao je Alku Vuicu, a kaže da je najbolje vino koje je popio Chardonnay.

S Mladenom su u emisiji slavili i njegove kolege: Antonija Šola, Jure Brkljača, kćer Tomislava Ivčića, Izabela Vrtar, a čestitarskim porukama pridružili su se i Tomislav Bralić, Zlatko Pejaković, Mate Bulić, Duško Lokin, Tomo Mrduljaš i brojni drugi.

