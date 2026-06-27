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USPOMENA NA SPEKTAKL

Thompsonovi obožavatelji su ovo jedva čekali! Objavio novost oko koncerta na zagrebačkom Hipodromu

Zagreb: Thompson i brončani rukometaši zapjevali na glavnom gradskom Trgu
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
27.06.2026.
u 14:17

Riječ je o spektaklu održanom 5. srpnja 2025. na zagrebačkom Hipodromu, koji je prema službenim podacima i očitanju brojača okupio čak 504.027 posjetitelja. Time je taj događaj ušao u red najposjećenijih glazbenih okupljanja na svjetskoj razini, dodatno učvrstivši status koncerta koji je obilježio glazbenu godinu.

Marko Perković Thompson objavio je izlazak novog live izdanja pod nazivom “504 027 (Hipodrom, live)”, trostrukog CD-a koji donosi cjelovitu snimku jednog od najmasovnijih koncerata u novijoj hrvatskoj glazbenoj povijesti. Riječ je o spektaklu održanom 5. srpnja 2025. na zagrebačkom Hipodromu, koji je prema službenim podacima i očitanju brojača okupio čak 504.027 posjetitelja. Time je taj događaj ušao u red najposjećenijih glazbenih okupljanja na svjetskoj razini, dodatno učvrstivši status koncerta koji je obilježio glazbenu godinu. Nakon velikog uspjeha digitalnog izdanja, sada stiže i fizičko izdanje koje publici omogućuje da u potpunosti ponovno proživi atmosferu velikog spektakla. Trostruki CD donosi kompletan audio zapis koncerta, dok su u pripremi i dodatna izdanja – Blu-ray i DVD, kao i četverostruki vinil, koji će zaokružiti i vizualni i zvučni doživljaj jednog od najvećih nastupa u karijeri.

Izdanje nastaje u suradnji s njegovim timom i diskografskom kućom Croatia Records, a najavljeno je kao trajni audio-vizualni dokument događaja koji je obilježio regionalnu koncertnu scenu posljednjih godina.

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Uoči izlaska live albuma, Thompson nastavlja s koncertnim aktivnostima. Sljedeći veliki nastup zakazan je za 4. srpnja 2026. u Zaprešiću, a ulaznice su rasprodane u rekordnom roku, što potvrđuje i dalje snažan interes publike.

Ključne riječi
pjevač CD koncert Thompson Marko Perković Thompson showbiz

Komentara 2

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SI
siskic
15:00 27.06.2026.

primitivizmu nikad kraja.

PB
pb1520
14:45 27.06.2026.

Mile Kekin objavljuje gotovo besplatnih 504 028 kvadrata u Momjanu. Eto vam, bolji je od Thompsona.....:-)))))

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