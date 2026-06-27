Thompsonovi obožavatelji su ovo jedva čekali! Objavio novost oko koncerta na zagrebačkom Hipodromu

Marko Perković Thompson objavio je izlazak novog live izdanja pod nazivom “504 027 (Hipodrom, live)”, trostrukog CD-a koji donosi cjelovitu snimku jednog od najmasovnijih koncerata u novijoj hrvatskoj glazbenoj povijesti. Riječ je o spektaklu održanom 5. srpnja 2025. na zagrebačkom Hipodromu, koji je prema službenim podacima i očitanju brojača okupio čak 504.027 posjetitelja. Time je taj događaj ušao u red najposjećenijih glazbenih okupljanja na svjetskoj razini, dodatno učvrstivši status koncerta koji je obilježio glazbenu godinu. Nakon velikog uspjeha digitalnog izdanja, sada stiže i fizičko izdanje koje publici omogućuje da u potpunosti ponovno proživi atmosferu velikog spektakla. Trostruki CD donosi kompletan audio zapis koncerta, dok su u pripremi i dodatna izdanja – Blu-ray i DVD, kao i četverostruki vinil, koji će zaokružiti i vizualni i zvučni doživljaj jednog od najvećih nastupa u karijeri.

Izdanje nastaje u suradnji s njegovim timom i diskografskom kućom Croatia Records, a najavljeno je kao trajni audio-vizualni dokument događaja koji je obilježio regionalnu koncertnu scenu posljednjih godina.

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Uoči izlaska live albuma, Thompson nastavlja s koncertnim aktivnostima. Sljedeći veliki nastup zakazan je za 4. srpnja 2026. u Zaprešiću, a ulaznice su rasprodane u rekordnom roku, što potvrđuje i dalje snažan interes publike.