ODVAŽAN KORAK

VIDEO Naš influencer pokazao kako je renovirao stan koji je platio 195 tisuća eura

Foto: Josip Regovic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
06.09.2025.
u 07:00

Za društvene mreže snimao je videa u kojima je pokazivao cijeli proces renovacije

Influencer Marko Vuletić (25) prije nekoliko mjeseci kupio je stan od 70 četvornih metara i za njega je izdvojio 195 tisuća eura. Marko je tražio starogradnju iz 70-ih godina jer voli takav tip zgrada i nedugo nakon kupnje stana počeo je s renovacijom. Za društvene mreže snimao je videa u kojima je pokazivao cijeli proces renovacije, a sada je s pratiteljima podijelio i kako izgleda spavaća soba i balkon. 

- Terasa je moj hidden gem stana, toliko vremena ovdje provodim. Na početku sam imao ogromne probleme s majstorima za prozore, čak su pet puta dolazili i mijenjali nešto, ali jednom kad se sve završilo stvarno vrijedi. Komode su divine, udobne i tako nekad zasjednem u njih da mi se uopće ne da dići. Klima mi uopće ne smeta na zidu, dovoljno je visoko da mogu prolaziti ispod, a ujutro kad izađem iz kreveta zavalim se na klupice i još pet minuta odmaram. U ormar je stalo sve što ne želim gledati. Što kažete na terasu? - napisao je Marko uz video u kojem je pokazao izgled renoviranog balkona. U videu prije toga pokazao je spavaću sobi i napisao što su bili izazovi kod renovacije ove prostorije.

- Za sobu je najveći izazov bio uklopiti dovoljno dobar krevet koji ima mjesto za skladištenje, a da mogu normalno prijeći na drugu stranu. Već par dana spavam na njemu i brutalan je, a koferi ispod uživaju do idućeg putovanja. Noćni ormarići su napravljeni u ravnini s krevetom tako da mi je ostavljanje telefona izuzetno lagano. Zavjese su, po meni, hit prostorije, a kasnije ćete vidjeti i dnevnog boravka – predivne su! - napisao je Marko. U jednom od ranijih videa je otkrio zašto se odlučio na kupnju baš ovog stana. - Sviđa mi se što su susjedi stariji, sve je mirnije, a i jeftinije nego u novogradnji. Kvadrat me izašao 2.785 eura, što smatram odličnim s obzirom na to da zgrada nije oštećena u potresu - rekao je Marko u videu. Raspored stana odlučio je promijeniti i za adaptaciju je izdvojio 40 tisuća eura. 
