VIDEO Nesvakidašnje! Naš nogometaš otkrio svoj skriveni talent, a snimka iz crkve sve je raznježila

Hrvatskog nogometnog reprezentativca Bornu Sosu javnost je navikla gledati na travnjaku, no ovoga je puta pratitelje iznenadio prizorom koji nema veze s nogometom. Na Instagramu je objavio snimku na kojoj tijekom mise pjeva u crkvenom zboru, pokazavši tako svoju duhovnu i široj javnosti manje poznatu stranu. Sosa je stao među ostale pjevače s pjesmaricom u rukama te se uključio u liturgijsko pjevanje uz pratnju klavira i gitare. Video je snimljen u crkvi Presvetoga Srca u Westminsteru, u kojoj Hrvatska katolička misija London nedjeljom organizira misna slavlja na hrvatskom jeziku. Crkva se nalazi u središtu britanske prijestolnice, nedaleko od parlamenta, a okupljanja su važno mjesto susreta i zajedništva Hrvata koji žive u Londonu i okolici. Objava je privukla veliku pozornost jer je 28-godišnjeg nogometaša prikazala u potpuno drukčijem okruženju od onoga u kojem ga publika najčešće viđa. Umjesto u dresu, pred punim tribinama i pod svjetlima stadiona, Sosa se pojavio među vjernicima, bez posebnog isticanja i u ulozi jednoga od članova zajednice.

Njegovi pratitelji nisu skrivali oduševljenje, a u komentarima su posebno isticali njegovu skromnost, jednostavnost i spremnost da javno pokaže koliko mu vjera znači. "Neka tvoj primjer ohrabri mnoge da otvoreno žive svoju vjeru. Bog te vodio na svakom koraku", poručio mu je jedan pratitelj. "Svaka čast, legendo", "Porastao si mi u očima 200 posto! Neka te dragi Bog, kojemu tako lijepo pjevaš, nagradi obiljem blagoslova i blagoslovi tvoj brak" i "Predivno", samo su neke od poruka koje su se pojavile ispod njegove objave.

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Brojne reakcije pokazale su da je snimka posebno dirnula one koji poznate sportaše rijetko imaju priliku vidjeti u tako osobnim i nenametljivim trenucima. Sosa uz objavu nije napisao dugačko objašnjenje, već je pustio da prizor iz crkve govori sam za sebe. Njegov boravak u Londonu povezan je i s nogometnom karijerom. Hrvatski reprezentativac u srpnju 2025. godine stigao je iz Ajaxa u Crystal Palace, s kojim je potpisao trogodišnji ugovor. Službena stranica Premier lige i dalje ga navodi kao braniča londonskoga kluba. Sosa je tijekom karijere nastupao za Dinamo, Stuttgart, Ajax i Torino, a s hrvatskom reprezentacijom osvojio je brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine. Ipak, njegova najnovija objava pokazala je da se iza sportskih rezultata i profesionalnih obveza krije i drugačija strana njegova života.

Hrvatska katolička misija u Londonu okuplja brojne vjernike i veliku pozornost posvećuje glazbenom dijelu misnih slavlja. Njezin zbor mladih čine nadareni glazbenici, studenti i profesionalci koji svojim pjevanjem sudjeluju u liturgiji, a Sosa im se ovom prilikom pridružio i izazvao brojne pozitivne reakcije.

**Uz korištenje AI-ja