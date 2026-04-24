FOTO Pogledajte kako je London plesao i pjevao uz Crvenu Jabuku i njihove hitove
London je u četvrtak navečer plesao u ritmu bezvremenskih hitova legendarnog pop-rock benda Crvena Jabuka, koji je u kultnoj dvorani The Clapham Grand održao koncert za pamćenje u sklopu aktualne turneje povodom 40 godina postojanja.
“Prije 40 godina pjevali smo o ljubavi, a to činimo i danas. Hvala vam što ste uz nas cijelo ovo vrijeme. Neopisivo nam je drago večeras pjevati za vas u Londonu”, poručio je frontmen Dražen Žerić Žera.
Koncert su otvorili s pjesmom „S tvojih usana“, čime je odmah uspostavljena snažna veza s publikom. U nastavku večeri nizali su se legendarni hitovi poput „Vjetar se vezat ne može“, „Bježi kišo s prozora“, „Da nije ljubavi“, „Dirlija“, „Zovu nas ulice“, „Nekako s proljeća“ i mnogi drugi, koje je publika pjevala uglas s bendom.
Atmosfera u dvorani bila je ispunjena emocijama i energijom, a oduševljeni obožavatelji nagradili su bend dugotrajnim ovacijama. Na njihov poziv, bend se vratio na bis, pruživši publici još nekoliko dragocjenih trenutaka za pamćenje.