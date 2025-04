Hrvatski komičar zgrozio objavom na mrežama, mnogi su pomislili da je umro: 'Grozno, ovo nije za šalu'

NAJEMOTIVNIJI TRENUTAK S RUŽE

Priča o Noi rasplakala je cijelu Hrvatsku, a evo što je poručila njegova majka: 'Dobio si ružu koja neće uvenuti'

Ovaj hrabri dječačić koji je bolovao od sarkoma za posljednju želju imao je da njegova majka na radiju čuje poruku koju joj je on posvetio. Spletom okolnosti, Noine riječi nisu završile u eteru, a on je u međuvremenu nažalost izgubio bitku s teškom bolešću, no njegova priča ostat će trajno zabilježena u sjećanju javnosti