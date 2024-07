Ovaj ozloglašeni ugostitelj vodi jedan od najskupljih restorana na Mediteranu i 'potkrada' turiste

Grčki tajkun Dimitrios Kalamaras vlasnik je notornog restorana na otoku Mikonosu, koji je na loš glas došao po svojim za turiste nevjerojatno visokim cijenama. Riječ je o restoranu naziva DK Oyster, pri čemu početni incijali označavaju prva slova imena i prezimena spomenutog vlasnika, smještenom na plaži ove popularne turističke destinacije. Novinari Daily Maila posjetili su ovaj ugostiteljski objekt kako bi se uvjerili u negativne priče. Prema njihovim tvrdnjama, Kalamaras potkrada neupućene posjetitelje naplaćivanjem visokih iznosa hrane i pića, zahvaljujući čemu on vodi život na visokoj nozi i njime se hvali na društvenim mrežama.

DK Oyster ovog je puta došao na naslovnice jer su spomenutim novinarima na tajnom zadatku zaračunali čak 121 euro za tri mršave rakove noge, a upravo je Dimitrios ušao u prepirku oko konačnog računa. Reporteri u nastavku donose više informacija o ozloglašenom ugostitelju i načinu na koji troši svoje bogatstvo. Naime, Kalamaras je rođen na Mikonosu gdje je njegov djed vodio jedan turistički restoran u gradu Platisu Gialosu, inače današnjoj lokaciji DK Oystera. Uz podršku obitelji stekao je dobro obrazovanje i naučio brojne jezike, među kojima su engleski, francuski, talijanski i španjolski. Potkovan znanjem odlazi u inozemstvo gdje se specijalizira za ugostiteljsku industriju.

GALERIJA: FOTO Partijaneri su na Ultru stigli u oskudnim i maštovitim modnim kreacijama

Studij nastavlja 2008. u Švicarskoj, prije nego što će se vratiti u Grčku i preuzeti obiteljski posao čija je glavna današnja okosnica zloglasni restoran osnovan 2016. godine. Dimitrios njime upravlja zajedno sa svojim bratom, također turističkim i ugostiteljskim djelatnikom. U istoj ulici braća vode još jedan restoran specijaliziran za talijansku kuhinju pod imenom 'The Eclipse' koji nudi jedinstven sadržaj, uključujući i promociju kroz glamurozne manekenke.

Iako bi mnogi očekivali da će Kalamaras, s obzirom na kontroverzu koju izaziva, privatni život skrivati od očiju javnosti, on očito uživa u negativnom publicitetu te ga još dodatno potiče. Svojim jet-set stilom hvali se na društvenim mrežama, najčešće uz heštegove kao što su 'život na jahti' ili 'luksuzni životni stil', a često objavljuje i fotografije iz svog restorana, kojeg opisuje kao 'modernu sagu o hedonizmu i uživanju'. Pritom posebno ističe bogatu ponudu restorana u vidu skupih havanskih cigara i belgijskog kraljevskog kavijara. Ponosi se i njihovim ribeye odreskom ukrašenim jestivim zlatnim listićima i crnim Beluga kavijarom, čija cijena iznosi 1850 eura po kilogramu. Svoje skupe jelovnike objavljuje na Facebooku, uz opravdanje kako je njegov restoran mjesto za 'uživanje u životu grčkih bogova'.

VEZANI ČLANCI:

Pored svega ovoga nerijetko ga na fotografijama vidimo s njegovim luksuznim automobilima, privatnim jahtama, poznatim prijateljima ili kako u brendiranim sunčanim naočalama na brodu putuje prema novoj egzotičnoj lokaciji, a društvo mu pravi plavokosa supruga, Atenjanka Christine Thanou. Ona je, kao i suprug, studirala ugostiteljstvo u Švicarskoj, nakon čega se također vraća u rodnu zemlju. Na svojim društvenim mrežama redovito objavljuje prizore s njihovih inozemnih putovanja, a u samo posljednjih godinu dana posjetili su Karibe, Floridu, New York i London.

I dok se Dimitrios i Christine svoje poslovanje trude prikazati idiličnim, recenzije na Facebooku i TripAdvisoru tvrde sasvim suprotno. Objava koja prikazuje konobara dok nosi bocu skupocjenog šampanjca skuplja komentare poput 'prevarant', 'sretno sa tužbom' ili 'varaš ljude', a događa se i da Kalamarasa komentatori vrijeđaju na osnovu fizičkog izgleda, nazivajući ga 'jeftinom verzijom Del Boyja'.

Većina ocjena na Tripadvisoru su jedinice, a negativnih iskustava ima u izobilju. - Totalna prevara! Dva bezalkoholna pića reklamirana po 14 eura svako ... umjesto 28 eura, naplatili su nam 152 eura! Pitala sam zašto i rečeno mi je da Coca-Cole koštaju 76 eura po boci! Ukazala sam na to da im u cjeniku piše 14 eura svaka, a taj podli čovjek mi je odgovorio: ‘Ne danas! - glasi iskustvo jedne klijentice koja nastavlja: - Stavili smo 30 eura na šank i otišli, a onda je on zgrabio moju prijateljicu za ruku, a ja sam bila prisiljena braniti je, što sam i učinila, i jasno mu dala do znanja da će biti uhićen ako još jednom dodirne nju ili mene. Izašli smo van, a on je vikao za nama nešto što nismo razumjele - ispričala je.

Kalamaras u svoju obranu često zasniva na protuoptužbama, tako što posjetiteljima govori kako lažu te da samo žele slavu ili besplatan obrok. Također preporuča posjetiteljima da dobro provjere jelovnik i cijene prije no što krenu naručivati. Uslijed najnovije bure optužbi na TripAdcisoru, vlasnici su se odlučili maknuti sva obilježja restorana DK Oyster s njegovog pročelja, iako tvrde da su nedavno preuređivali. Njihovu ponudu i dalje nazivaju ispodprosječnom - jelovnike napravljene od jeftine plastike, povrće prekuhano, morske plodove žilave - a jedino što ostaje u sjećanju i što je na razini luksuznih restorana jest upravo visoki račun.

VIDEO: Preminula je Shannen Doherty, glumica (53) najpoznatija po ulozi u seriji Beverly Hills 90210