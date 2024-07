FOTO Iva Majoli pokazala samozatajnog supruga, a povod je nesvakidašnji

Bivša tenisačica Iva Majoli posljednjih dana nalazi se u Londonu, gdje se održava najpoznatiji teniski turnir na svijetu - Wimbledon. Iva je tamo u funkciji člana tima trenutno najbolje hrvatske tenisačice Donne Vekić, koja se jučer plasirala u četvrtfinale ovog prestižnog natjecanja. Tim povodom Majoli se na društvenim mrežama pohvalila s dvije fotografije. Na jednoj se nalazi sa slavljenicom, a na drugoj je vidimo u društvu tajanstvenog supruga, talijanskog poduzetnika Roberta Calegarija.

- Četvrtfinale dušo, idemoooooo - napisala je bivša 4. tenisačica na svijetu u opisu objave na Instagramu u kojoj vidimo grupni selfi koji je slikao Donnin kondicijski trener Ivan Stojić, a pored Ive nalazi se šarmantni Talijan za kojeg se udala 2022. godine. Pritom se Roberto istaknuo u odnosu na ostale članove grupe, budući da je jedini za ovu prigodu obukao odijelo. Njegova draga na sebi je nosila veliki krem kaput.

Iva i Roberto zaljubili su se krajem 2021. godine. Iako svoj privatni život skriva od očiju javnosti, Majoli je nakon saznanja za njezinu vezu s talijanskim poslovnim čovjekom dala izjavu: - Ne volim puno pričati o svom privatnom svijetu. U mladosti naučiš što manje govoriti o tome pa tako živim već godinama. Sretna sam, pokraj sebe imam predivnog čovjeka koji me drži kao kap vode na dlanu - kazala je za Story.

Podsjetimo, bivša izbornica ženske teniske reprezentacije Hrvatske 2022. godine se preselila u Milano, a tamo ju je odvela ljubav s Robertom. Nedavno je progovorila o njihovom odnosu. Kazala je da je u suprugu pronašla prijatelja i partnera bez kojeg više ne može zamisliti svoj život. - Presretna sam, imam super muža i nadam se da je to - to - rekla je za IN magazin.

Inače, o ljubavi tenisačice i poduzetnika ne zna se puno, Iva je samo jednom medijima komentirala kako ju je šarmantni Talijan osvojio svojom jednostavnošću i pažnjom. Svi koji ju poznaju tvrde kako blista od sreće te da su njih dvoje par koji će sigurno biti sretan. Par se vjenčao u milanskoj vijećnici, a slavlje je nastavljeno u hotelu Principe di Savoia. Među uzvanicima je bila Ivina prijateljica, talijanska tenisačica Mara Santangelo, koja je na Instagramu objavila fotografije s druženja. Mara je snimila Ivu, koja je zahvalila svima koji su bili uz nju na njoj važan dan.

- Hvala, prijatelji, tako mi je drago da ste ovdje. Bila su ovo prelijepa dva dana s meni najdražim ljudima, htjela sam s vama podijeliti ovaj divan trenutak u mom životu. Volim vas sve - poručila je Majoli.

Tenisačica je od 2003. godine bila u vezi sa Stipom Marićem. Vjenčali su se 2006. godine i njihov brak trajao je šest godina, a postali su i roditelji kćeri.

