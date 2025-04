VIDEO Evo zbog čega je Mojmira Pastorčić ostala bez riječi pred kamerama: 'Sjećaš se Andreja Plenkovića?'

RTL Direkt ovaj tjedan proslavila je svoj veliki jubilej – deset godina emitiranja. Specijalno izdanje emisije, emitirano povodom okrugle obljetnice, bilo je ispunjeno emocijama, prisjećanjima na najupečatljivije trenutke, ali i posebnim iznenađenjima. Urednica i voditeljica Mojmira Pastorčić ugostila je čovjeka koji je sve pokrenuo – Zorana Šprajca.

Zoran Šprajc, osnivač i prvi voditelj RTL Direkta, vratio se u studio emisije koju je lansirao 2015. godine, ovaj put u ulozi gosta. Njegov dolazak bio je jedan od vrhunaca slavljeničke večeri, a kako priliči gostu koji ne dolazi praznih ruku, Šprajc je pripremio posebno iznenađenje za svoju nasljednicu. - Kad vidiš kako je ovo luda emisija, kakav je ovo cirkus, polemike, svađe, smijeha, suza. Plakalo se, smijalo se, sviralo se. Zato to i jest nekakav recept zašto je ova emisija jedinstveni format na televizijskom tržištu u kojem si se ti nakon mene još bolje uklopila - komentirao je Šprajc atmosferu emisije, dodavši kako mu je drago vidjeti lijepo uređen studio. Trenutak koji je obilježio večer dogodio se kada je Šprajc podsjetio na jednu od legendarnih epizoda iz prošlosti. - Kad je tu bio Andrej Plenković, onda smo mu darivali košaru zdrave hrane, sjećaš se? - upitao je Mojmiru i nastavio: - Pa sam tako ja sada, kao svaki pravi gost koji ne dolazi praznih ruku, i tebi donio košaru zdrave hrane - rekao je Šprajc, stavljajući pred vidno iznenađenu i dirnutu voditeljicu bogato ispunjenu košaru.

Referenca na gostovanje premijera, kojem je tim Direkta poklonio košaru, izazvala je smijeh i oduševljenje. - Hvala ti puno! Ja sam veliki fan zdrave hrane… To je to, sve što meni treba! Chia sjemenke, orašasti plodovi… Hvala ti, vidi se da me poznaješ - zahvalila je Mojmira s osmijehom, prihvaćajući poklon koji simbolizira duh emisije – pomalo provokativan, ali uvijek s dozom humora. Na Mojmirino pitanje je li Plenkoviću taj potez možda bio neukusan i je li se naljutio, Šprajc je odgovorio: - Ma nije. Pa čovjek ima problem s anemijom, pa šta je logičnije nego čovjeku koji pati od anemije dati košaru zdrave hrane. Ne vjerujem da se uvrijedio, pa što bi se uvrijedio… - kazao je voditelj.

Razgovor je neizbježno skrenuo i na same početke RTL Direkta. Šprajc je objasnio kako se zasitio klasičnog news formata te je, u suradnji s upravom RTL-a, odlučio pokrenuti nešto novo – infotainment emisiju po uzoru na američke formate. - Meni je to bio drajv, a imao sam sreću da sam našao i ekipu kojoj je to bio drajv - priznao je.

Otkrio je i kako je prepoznao Mojmiru kao idealnu članicu tima. - Dva-tri mjeseca sam gledao koji bi novinari mogli s nama raditi. I onda sam vidio tebe koja dolaziš sa svakog snimanja sva ekstatična, bilježila si stvari koje nitko nije bilježio. Znala si u kojim je cipelama hodala Jadranka Kosor po blatu, bilježila si detalje… I vidio sam tu neku tvoju zainteresiranost za sve oko sebe, a mislim da je to vrhunska, odnosno da bi trebala biti ključna osobina svakog novinara - poručio je Šprajc, a Mojmira se nadovezala, opisujući filozofiju emisije: - Ozbiljnim stvarima se bavimo na drukčiji način. Komplicirane stvari tumačimo jednostavno... Važan mi je taj pristup, važno mi je da nazivamo stvari pravim imenom, nema protokola i praznih priča. Govorimo jezikom koji ljudi razumiju - zaključila je.

