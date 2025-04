Meri iz 'MasterChefa' pokazala kako izgleda njena luksuzna, renovirana kuhinja: 'Stvarno ima dušu i baš smo zahvalni'

Influencerica i bivša natjecateljica showa 'MasterChef' Meri Goldašić (31) nedavno je završila renovaciju svog doma, s posebnim naglaskom na kuhinju. Kroz protekle mjesece, redovito je dijelila napredak radova sa svojim pratiteljima, a sada je konačno predstavila svoj dugo očekivani kuhinjski prostor. Na Instagramu je podijelila svoje oduševljenje:

"Ovo je moja kuhinja iz snova i ne mogu vam opisati koliko sam sretna. Jure i ja volimo kuhati, a od montaže do ove objave, nije prošlo jedno kuhanje, a da netko od nas nije sjedio prekoputa i pravio društvo ovom koji kuha. Stvarno ima dušu i baš smo zahvalni. No to ne umanjuje činjenicu da moramo stavit pritisak na Juru da dovrši i svoj dio posla"

Objava je izazvala val oduševljenja među njezinih gotovo 150 tisuća pratitelja, koji su je obasuli komplimentima. Neki od najistaknutijih komentara uključuju: "Predivno je, a prostor savršeno iskorišten", "Wow. Dođe mi da srušim svoju kuhinju i iskopiram sve iz tvoje", "Brutalna je". Zanimljivo je napomenuti da, iako je Meri rodom iz Dalmacije, svoj dom je izgradila u malom mjestu pokraj Karlovca, gdje sada uživa sa suprugom Jurom.

Prije nekoliko tjedana na društvenim je mrežama otkrila kako su njezine fotografije završile na jednoj poznatoj stranici za upoznavanje. Otkrila je kako je netko kreirao profil koristeći njezine fotografije na Tinderu. "Netko je uzeo moje slike i stavio me na Tinder, i nije problem, drago mi je što se netko dobro zabavlja, ali mene to ipak smeta", izjavila je Meri. "I prvo, zašto mi je osoba napisala da imam 39 godina? Drugo, hvala mu što je rekao da bolje izgledam uživo, a treće, Jure, imaš li ti nešto za reći o ženi na Tinderu?", upitala je Meri svog supruga Juru.

"Nemam, osim da si mi lagala o imenu", odgovorio je Jure, a Meri ga je potom pitala hoće li se dopisivati s njom na toj aplikaciji: "Ne, jer nemam Tinder", kratko je odgovorio, a ona se nasmijala i dodala: "Točan odgovor! Zabavite se sa mnom, što da vam kažem!"

Nedavno je Meri pružila snažnu podršku Marku Bošnjaku koji je bio na meti kritika nakon pobjede na Dori. Nakon pobjede na Dori s pjesmom "Poison Cake" mladi pjevač Marko Bošnjak našao se na meti kritika, a među onima koji su mu pružili javnu podršku našla se i influencerica Meri Goldašić. Njezina snažna poruka na Instagramu odjeknula je društvenim mrežama, osuđujući licemjerje i zlobne komentare upućene Bošnjaku. Ja se divim Marku koliko ih kulturno šamara već danima - započela je Goldašić.

- I ovo je možda malo strogo, ali ljudi, nije sve što se vama ne sviđa sotona. Ni sotonjare ga ne spominju toliko, koliko zli ljudi koji se skrivaju iza vjere - ovim riječima, Goldašić je direktno prozvala one koji koriste vjeru kao izgovor za širenje mržnje i netolerancije. Nastavljajući u istom tonu, Goldašić je dodala: - Vi, da živite po Bibliji, bi se pokrili ušima i ne bi vam palo na pamet da tretirate ijedno biće na ovakav odvratan način. Do**zdili ste više i Bogu i vragu. Aj zdravo, Marko Bošnjak pometi ih - poručila je Meri.

