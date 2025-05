VIDEO Alka Vuica otkrila koji je poklon priželjkivala da joj pokloni partner, a priznala je i da joj se udvaraju mlađi muškarci

Najuspješnija hrvatska kantautorica, legendarna Alka Vuica prije nekoliko dana gostovala je u novoj epizodi popularnog Večernjakovog podcasta Show² gdje je odgovarala na sva pitanja bez ikakvog ustručavanja. Povod razgovora definitivno nije mogao biti ljepši - proslava velikih 40 godina karijere! Naime, za svoj rođendan 8. lipnja, Alka će svoje obožavatelje ugostiti na spektakularnom koncertu na zagrebačkoj Šalati gdje će joj se pridružiti najeminentniji izvođači naše scene. Izvest će evergreen hitove koje im je upravo ona pisala, a Alka nije mogla sakriti svoje uzbuđenje i pozitivnu napetost pred sam koncert.

Naime, Alka je u podcastu Show² odgovorila i na pitanje o svom ljubavnom statusu te otkrila kako joj se udvaraju mlađi muškarci. - Ja sam prepametna, prelijepa i nitko mi nije ravan - odgovorila je šaljivo i kroz domar humor na pitanje zašto je još uvijek "solo igračica". - Nedavno sam gledala Jane Fondu koja je rekla: "Molim, kakav muškarac?! Trebaju mi dobre frendice, putovanja, uopće me to ne zanima." Muškarci su jako zahtjevni, treba im se puno davati, a ja se nisam zaljubila. Da budem u vezi samo zato da bih bila u vezi, to ne želim. Jako uživam u svojoj samoći, i imam jako puno stvari za napraviti. Moram završiti svoju novu zbirku poezije, autobiografiju, a uskoro mi izlazi i novi album. Uživam u tome što sam solo i što imam vremena za sebe - kazala nam je Vuica te otkrila udvaraju li joj se mlađi muškarci:

- Da, udvaraju se i svašta pišu. Ne zanima me to - dodala je te se prisjetila i koji je najskuplji poklon primila od nekog udvarača ili partnera: - Moram priznati da nisam baš dobivala neke skupe poklone, a pogotovo ne od frajera. Nisam imala frajere koji su darežljivi, uglavnom su svi bili škrti. Dobro, dobila bih neki šampanjac, lančić, parfemčić, Hermèsovu maramu, a sad da sam se probudila i vidjela Audi A6 s crvenom mašnom ispred vrata, što sam uvijek željela, to nisam nikad doživjela. Takve stvari sam si uvijek sama kupila. Sve sam stekla sama - ispričala je popularna kantautorica.

U nastavku pogledajte cijeli video u kojemu se Alka prisjetila i svog početka karijere, turbulentnih izlazaka devedesetih godina, sudova i tužbi, prokomentirala je i bivšeg partnera Vuka Veličkovića s kojim ima sina Ariana Zvonimira, a otkrila je i da se jedva čeka ostvariti i u ulozi bake. Osim toga, dala je i konkretan savjet ženama da ne pristaju biti ljubavnice, osvrnula se i na samohrano majčinstvo i alimentacije, te se prisjetila i svojih političkih kandidatura. Cijeli razgovor s Alkom Vuicom pogledajte na našem YouTube kanalu i Vecernji.hr.

