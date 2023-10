Vesna Pisarović otkrila bi li se ponovno prijavila za Euroviziju: 'Imala bih što za reći'

Glazbenica Vesna Pisarović trenutno priprema veliki koncert u Ciboni 10. studenog, a tim je povodom je gostovala u In Magazinu. Vesna je osim neke detalje svojeg koncerta otkrila i vidi li se ponovno na Euroviziji.

- Ako budem imala neku pametnu ideju koja me uzbuđuje, naravno da bih imala što za reći, pa pozornica je pozornica, ma kakva god ona bila. Ako imaš što za reći, dobrodošao! Je l', tako!? - rekla je Pisarović.

Inače, Vesna je odnijela pobjedu na Dori 2002. godine. Pisarović nas je tada na Euroviziji predstavljala s pjesmom 'Sasvim sigurna'. Uz ovu pjesmu, i svoje će druge velike hitove Vesna izvesti u Ciboni.

Koncert u Ciboni ovaj put ima i humanu notu, budući da je dio hvale vrijednog, društveno odgovornog projekta Pokaži srce, koji već nekoliko godina skrbi o zdravlju mladih športaša kroz ciljane edukacije, kongrese, preventivne preglede i brojne druge akcije.

Koncert stiže nedugo nakon što se Vesna oporavila od ozljede noge zbog koje je više od mjesec dana imala longetu, no to vrijeme je iskoristila za pisanje pjesama i kaže:

„Zadovoljna sam s onim što sam napisala. Pisanje je za mene, uz pjevanje, moja oaza. Nije jednostavno i stalno se borim s nekim svojim demonima, konstantnim propitkivanjem je li nešto dobro. No s druge strane, imaš samog sebe, svoju samokritičnosti, svoje vrijeme i volim biti u toj zoni“. Vesna se iz javnog života povukla na vrhuncu slave, prije gotovo 20 godina, a Ani Radišić u podcastu je otkrila i kako je do toga došlo.

„Ono što me gurnulo i potaknuo da odem iz svijeta estrade prije gotovo 20 godina je bila želja da postanem glazbenica, a ne da budem samo pjevačica i imam limitirano glazbeno znanje. Sa stihovima sam uvijek znala da dobro stojim, ali za glazbu sam znala da sam limitirana. S 26 godina sam shvatila da se vrtim u krug, da imam nastupe do jutra, a nisam se osjećala u tome ugodno. Neko vrijeme sam tražila u čemu se trebam okušati, a onda se dogodilo da sam 2005. pjevala za Hrvate u Berlinu, a dan nakon toga sam otišla na koncert saksofonista Petera Brötzmanna, njemačkog improvizatora i tad sam shvatila da moram tražiti put gdje ću moći doći do energije kakvu je on stvorio na svom nastupu“, ispričala je Vesna. Nakon tog su krenule pripreme i godinu i pol kasnije upisala je konzervatorij u Den Haagu gdje je učila jazz pjevanje. Školovanje je potom nastavila u Londonu i Berlinu, a povratak pop glazbi i hrvatskoj publici dogodio se 2018. godine.

