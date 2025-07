Vesna otkrila jesu li Ivo i ona ponovno zajedno: 'On mora shvatiti da mu je žena sa kojom je na prvom mjestu'

Vesna Vuković, sudionica reality showa "Ljubav je na selu", otkrila je za RTL.hr da su ona i Ivo Obreza nakon njegovog naglog odlaska u Pulu bez njezinog znanja i prekida zaruka našli se uživo i razgovarali o njihovom odnosu. Naime, kako je ispričala, konačno se ove nedjelje pojavio. "Do dolaska imao je 300 izgovora, kao i obično. Našli smo se u Zagrebu gdje je došao autobusom, otišli smo u Čakovec, puno smo razgovarali. U kontaktu smo non-stop, odlučili smo malo neko vrijeme biti ovako razdvojeni, ali opet u kontaktu. On, naravno, želi da se vratim u Pulu, pošto on kao ne može nigdje biti osim tamo. Smiješno, naravno, njegovi izgovori stalno", rekla je Vesna.

"Oprostili smo jedno drugome učinjeno, ali to ne znači da ne možemo opet nastaviti zajedno što je on sam potvrdio da bi želio. On mora shvatiti da mu je žena sa kojom je na prvom mjestu i da se mora ponašati onda sukladno godinama, i da ima pored sebe nekoga, a ne da bude pod utjecajom drugih i radi neke greške. Ponovno će brzo doći u Čakovec, a nadam se da će mu ova odvojenost možda dati odgovor na njegove greške. Nije loš kao osoba u duši, ali ima manu koje se mora riješiti jer ne možeš imati nekoga i ponašati se kao slobodan... Nadam se da ćemo opet uskoro nastaviti zajedno.. Riječi 'Volim te' lijepo zvuče, ali djelima se dokazuje ljubav", dodala je.

Podsjetimo, Vesna je nedavno objavila na društvenim mrežama kako je prekinula vezu s Ivom, farmerom protekle sezone showa "Ljubav je na selu". "Dragi ljudi, ovaj put se javno obraćam kako bi cijela Hrvatska i cijeli svijet čuli: ja, Vesna Vuković, definitivno potvrđujem da sam prekinula zaruke s Ivom Obrezom. Razlog je jednostavan – u ovih sedam mjeseci pokazalo se da se nas dvoje zapravo nismo dovoljno ni upoznali, a Ivo me zaručio vrlo brzo. Meni je sve to izgledalo preuranjeno. Naravno, i ja sam imala svojih grešaka, ali on ih je imao barem tri puta više. Jednostavno ovako više ne može dalje", napisala je na početku svoje objave.

Vesna je, prenosi RTL.hr, nastavila iznoseći svoje frustracije vezane uz Ivino ponašanje i nedostatak samostalnosti: "Oprostite, ali meni treba muškarac koji zna što želi u svom životu – a ne netko kome mama i sestra upravljaju životom. To, nažalost, nije Ivo Obreza. Najviše me povrijedilo to što je samovoljno napustio liječenje i na svoj 51. rođendan otišao – bez riječi, bez pozdrava. Pobjegao je. Bila sam u šoku. Za jednog čovjeka u tim godinama to je, blago rečeno, neprihvatljivo".