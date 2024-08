Vampirica Olja iz 'Ljubav je na selu' ima novog dečka: 'Stvorile su se neke nove emocije'

Dizajnerica, umjetnica i poduzetnica Olja Einfalt, javnosti najpoznatija pod svojim scenskim imenom Vampirica Olja, pozornost publike privukla je pojavom u popularnim televizijskim showovima 'Ljubav je na selu' i 'Večera za 5', u kojima je demonstrirala svoj neuobičajeni stil. U nedavnom razgovoru Splićanka je otkrila svoje planove za ljeto, ali i što se to novo događa u njezinom ljubavnom životu.

- Planovi su ti da se preživi, u principu mi svi ovdje u Primorju koji smo vezani za turizam nemamo neko ljeto da si možemo organizirati odlazak na sedam do deset dana. Fokusirani smo na sezonu jer je to jedini period kada možemo zaraditi za zimu. Ipak, možemo vikendima pobjeći, s obzirom na to da smo na moru pa nam je lakše, tako si iskoristimo subote i nedjelje - požalila se za RTL.hr pa najavila skori dolazak njezine kćerke, inače poznate modne dizajnerice Paule Mihovilović, iz Londona. Između ostalog, Paula se može pohvaliti da je ove godine dizajnirala kostim bivše eurovizijske pobjednice Loreen.

- Kći Paula će doći u Hrvatsku na tri tjedna iz Londona, tamo radi kao dizajnerica u dobroj modnoj kući. Pokušat ću malo otići s njom da se družimo, jako smo povezane. Otkad smo ostale same, postale smo jako bliske, povjeravamo se jedna drugoj, zajedno rješavamo sve problemčiće. Tako da moram neki kratak godišnji odmor provesti s njom. Meni ne treba puno, odmor mi može biti skroman, samo mi je bitno da sam u miru i tišini da imam 'obračun' sama sa sobom, to je to. Ne tražim ništa specijalno - ispričala je Olja.

Posebno je zaintrigirao njezin odgovor na pitanje o novim ljubavima: - Ipak, nakon dugo vremena počelo se nešto događati... Kada će se dogoditi ljubav, nitko ne određuje. Ljubav je stvarno jedno čudo kojim mi ne možemo upravljati. To ti se dogodi i ti se samo iznenadiš i gledaš što se to događa. Evo, u mom ljubavnom životu ima pomaka i stvorile su se neke lijepe emocije. Osjećam se jako sretno i to mi daje energiju da budem jača, hrabrija i luckastija - pohvalila se samozatajna Einfalt.

Podsjetimo, Olju smo prošle godine vidjeli na devetom izdanju Ultra Europe festivala u Splitu. Olja je za ovu priliku odjenula bijelu kombinaciju kojom se istaknula, a posebno se isticala i njezina duga kosa u kojoj su se mogli vidjeti i poznati plavi pramenovi spleteni u pletenice. Na nogama je imala visoke štikle, a na glavi dio kostima medicinskog osoblja. Einfalt je spremno pozirala za fotografe te bila odlično raspoložena.

Olju mnogi zovu i splitskom vampiricom zbog tamne modne kombinacije i njezinog predstavljanja u 'Večeri za 5'. Dodajmo i da je Olja u Splitu imala svoj butik imena 'Skandal' u kojem je prodavala neobične komade i nakit. Butik je otvorila 2021. godine, a na otvaranje butika pozvala i svoje prijatelje, sudionike showa 'Ljubav je na selu', a jedna od njih je bila i Bahra Zahirović koja je pozornost publike privukla svojim izjavama. Na otvorenju je bila i voditeljica showa Anita Martinović koja je tada nosila Oljinu kreaciju.

Zbog Skandala Olja je bila i na sudu, a radilo se o gospodarskim malverzacijama u iznosu od 17 i pol milijuna kuna. Početkom prošle godine zatvorila je svoj butik i to tako da je organizirala sahranu.

