Tuga u obitelji poznate glumice, preminula je njena sestra (51): 'To je bilo baš strašno'

Sestra britanske glumice i modela Cresside Bonas, Pandora Cooper-Key, je preminula. Pandora je imala 51 godinu i dva se desetljeća borila s rakom. Doktor joj je tešku dijagnozu tumora na mozgu priopćio još prije 24 godine. Ona je u jednom intervjuu kazala kako je njena obitelj njen sprovod od tada planirala već nekoliko tisuća puta. na kraju prošle godine, rečeno joj je da se tumor, koji je bio na lijevoj strani njene lubanje, ne može operirati. Nakon toga je išla na brojne terapije i zračenja. - Da bi ga operirali morali bi ići kroz krvne žile, što nije dobro - kazala je prošle godine za britanske medije i dodala: - Već od prvog posjeta su mi rekli: "Žao nam je, ali ne možemo."

U medijima je danas osvanula obavijest o smrti, a Pandoru su opisali kao voljenu kći i obožavanu majku. Kada je imala samo 26 godina, Pandori je dijagnosticirana rijetka Pagetova bolest, rak mliječnih žlijezda. Desetljeće nakon toga, Pandora je napustila svoju karijeru dizajnerice torbi za brend Vivienne Westwood kako bi rodila svoje prvo dijete. Samo pet tjedana nakon što je rodila, rečen joj je da ima sarkom u lijevom oku i u području sinusa. Godine 2016. imala je nekoliko epileptičnih napadaja zbog kojih bi tjednima bila bez svijesti.

Bez obzira na sve to počela se baviti keramikom i prodavati svoje radove pod imenom Curzon Blue. Pandora je ove godine otkrila da joj je bilo najteže do sada. - Posljednjih nekoliko mjeseci sam bila najbliže depresiji, a nisam inače depresivna osoba. To je bilo baš strašno. Bilo je dana kada nisam mogla izdržati bol, no uvijek postoji nešto u meni zbog čega se vratim - izjavila je.

