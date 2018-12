Upoznajte Kanađanina koji nevjerojatno podsjeća na Freddieja Mercuryja

Film "Bohemian Rhapsody" pokorio je kino blagajne i u samo mjesec dana zaradio čak 539 milijuna dolara od prodanih karata. Time je postao najuspješniji glazbeno-biografski film svih vremena.

Prošlog je tjedna zaradio i nominaciju za Zlatni globus, baš kao i Rami Malek, koji je glumio Freddieja Mercuryja. I dok svi hvale njegovo glumačko umijeće, mnogi ne znaju da je uz Freddiejev glas u filmu i onaj kanadskog glazbenika Marca Martela. Njegovim glasom producent filma Graham King bio je toliko impresioniran da je rekao kako bi da zatvorite oči mogli pomisliti da je sam Freddie ispred vas.

[video: 28334 / ]

Martelu su 42 godine, a 1999. je s prijateljem Jasonom osnovao rock grupu Downwhere. Grupa je izdala deset albuma i osvojila nekoliko nagrada, a raspali su se 2013. Martel je postao svjetski poznat kad je 2011. sudjelovao u natječaju bubnjara Queena Rogera Taylora, koji je pokretao tribute projekt The Queen Extravaganza. Martel je pjevao Queenov klasik "Somebody to Love" i u samo mjesec dana dobio čak milijun pregleda.

[video: 28335 / ]

Do danas je taj video pogledan više od 16 milijuna puta. Postao je jedan od pobjednika natječaja i s Queen Extravaganzom sudjelovao na dvije turneje. Nastavio je s izdavanjem solo albuma, a ove godine producenti su ga pozvali da pjeva u filmu "Bohemian Rhapsody".

Pogledajte video: Ovi poznati glumci i voditelji umrli su na snimanju